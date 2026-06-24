Владимир Путин: в минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники

ЦАМТО, 23 июня. Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных ВУЗов.

"Убеждены, что добиться этого можно, лишь сформировав многополярную систему международных отношений, надежно обеспечив военную безопасность каждого государства. Вместе с тем, мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы", – отметил В.Путин.

По его словам, "в соответствии с Государственной программой вооружения последовательно модернизируется ядерная триада, Сухопутные войска, растет боевой потенциал Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру. В минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое, многое другое.

При этом налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями. Созданные каналы обратной связи позволяют собирать данные об эффективности оружия и техники, учитывать оценки военнослужащих, которые применяют их на поле боя.

Все это делается, подчеркну, это особенно важно, на собственной, отечественной научно-технологической базе, является результатом работы именно наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих. Полностью обеспечено необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России".

Полный текст выступления В.Путина на встрече с выпускниками военных ВУЗов размещен на официальном сайте Кремля.