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ЦАМТО

Трамп: автоконцерны в США начнут производить оружие, включая ракеты Tomahawk и Patriot

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Tomahawk
Tomahawk.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 23 июня. Американские автоконцерны начнут производить оружие, заявил президент США Дональд Трамп.

"У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся на их мощностях выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Трапа журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.

"Речь идет о General Motors, Ford и др. Я знаю, что концерн General Motors очень заинтересован в производстве оружия", – заключил глава Белого дома.

Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле телеканал CNN утверждал, что только за семь недель США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% КР Tomahawk.

По мнению аналитиков, на восполнение потребуется несколько лет, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
Компании
GM
Персоны
Трамп Дональд
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