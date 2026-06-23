Без дизеля, лития и без редкоземельных металлов: сертифицировал двигатель мощностью 3630 л.с., работающий только на водороде

Его можно применять как на судах, так и в железнодорожном транспорте или стационарной энергетике

Компания BeHydro получила сертификат Type Approval от международного классификационного общества Lloyd’s Register на судовой двигатель, работающий исключительно на водороде. Это один из первых подобных двигателей, официально признанных соответствующими требованиям по безопасности, надежности и эксплуатационным характеристикам для морской отрасли.

Главная особенность установки заключается в том, что она использует водород в качестве единственного топлива и не требует добавления дизеля или других ископаемых видов топлива для воспламенения смеси. Благодаря этому упрощается конструкция судна и уменьшается количество вспомогательных систем на борту.

Линейка сертифицированных двигателей имеет мощность от 900 до 2670 кВт (1224-3630 л.с.), что позволяет использовать их как основную силовую установку судов или в качестве привода электрогенераторов.

Двигатель не выбрасывает углекислый газ (CO2), оксиды азота (NOx), оксиды серы (SOx) и сажевые частицы. Выхлоп состоит только из водяного пара и воздуха.

Еще одним преимуществом названа конструкция без использования дефицитных материалов — лития, кобальта, платины и редкоземельных элементов.

Разработчики также отмечают, что двигатель способен работать даже при наличии небольших примесей в водороде, а его применение возможно не только в судоходстве, но и в железнодорожном транспорте или стационарной энергетике.