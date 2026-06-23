Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

ЦАМТО, 22 июня. Южная Корея стала одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком оружия в мире... Она является одним из самых быстрорастущих экспортеров вооружения в мире", – цитирует "РИА Новости" публикацию издания.

Отмечается, что прогнозируемый совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний – Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries – в 2026 году может составить около 37 млрд. долл., практически в четыре раза выше, чем в 2021 году.

Кроме того, Южная Корея также стала вторым крупнейшим после США поставщиком вооружения для европейских стран-членов НАТО.

Комментарий ЦАМТО

В последние годы несколько стран из второго дивизиона значительно усилили свои позиции на мировом экспортном рынке оружия. Одной из них является Южная Корея.

Южная Корея: статистические данные по экспорту вооружений в 2025 году, 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2029 гг.

По предварительным данным ЦАМТО, Южная Корея в 2025 году заняла четвертое место с объемом экспорта ВиВТ на сумму 8,779 млрд. долл. или 7,35% от общемировых поставок, впервые превзойдя ежегодный стоимостной объем экспорта Франции.

Для сравнения: в 2022 году объем идентифицированного военного экспорта Южной Кореи составил 840,6 млн. долл. (0,78% мирового рынка), в 2023 году – 1,992 млрд. долл. (2,18%), в 2024 году – 5,815 млрд. долл. (6,05%). В целом за последний 4-летний период Южная Корея экспортировала вооружений на сумму 17,427 млрд. долл. (4,20% мирового рынка) и занимает 7 место.

Можно констатировать, что по итогам последних двух лет Южная Корея буквально ворвалась в лидирующую группу крупнейших мировых экспортеров вооружений.

По объему заключенных контрактов на экспорт вооружений Южная Корея по итогам 2025 года также занимает 4 место – 11,141 млрд. долл. (8,82%).

Для сравнения: в 2022 году объем заключенных Южной Кореей контрактов составил 16,371 млрд. долл. (12,57%, абсолютный рекорд для Сеула в новейшей истории), в 2023 году – 12,826 млрд. долл. (7,97%), в 2024 году – 7,103 млрд. долл. (4,54%).

В целом за последний 4-летний период Южная Корея заключила контракты на экспорт ПВН на сумму 47,443 млрд. долл. (8,27% мирового рынка). С этим показателем Сеул в рейтинге ЦАМТО занимает 3 место.

Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов Южной Кореи на ближайшую перспективу на экспорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2025 года ЦАМТО оценивает в сумму 6,200 млрд. долл. С этим результатом Южная Корея занимает 9 место.

В рейтинге крупнейших экспортеров вооружений по периоду 2026-2029 гг. Южная Корея занимает пятое место со стоимостным объемом прогнозируемого экспорта вооружений в сумме 32,864 млрд. долл., в том числе 9,092 млрд. долл. в 2026 году, 12,827 млрд. долл. в 2027 году, 7,268 млрд. долл. в 2028 году и 3,680 млрд. долл. в 2029 году (расчет произведен по текущему портфелю заказов).

При расчете экспорта по 7 основным категориям вооружений (авиационная техника, вертолетная техника, военно-морская техника, техника ПВО, бронетехника, ракетно-артиллерийское вооружение и БЛА) в 2022-2025 гг. Южная Корея присутствует в 6 из них (исключение составляет только категория БЛА).

Южная Корея занимает:

- 10 место в категории военная авиационная техника (1,674 млрд. долл. в том числе 124 млн. долл. в 2022 году, 705 млн. долл. в 2023 году, 78 млн. долл. в 2024 году и 767 млн. долл. в 2025 году),

- 10 место в категории военная вертолетная техника (94 млн. долл., все поставки приходятся на 2024 год),

- 4 место в категории средства ПВО (3,458 млрд. долл., в том числе 1,734 млрд. долл. в 2024 году и 1,734 млрд. долл. в 2025 году),

- 3 место в категории бронетехника (3,422 млрд. долл., в том числе 190,6 млн. долл. в 2022 году, 359 млн. долл. в 2023 году, 1,056 млрд. долл. в 2024 году и 1,816 млрд. долл. в 2025 году),

- 10 место в категории военно-морская техника (1,081 млрд. долл., в том числе 70 млн. долл. в 2023 году и 1,011 млрд. долл. в 2025 году),

- 1 место в категории ракетно-артиллерийское вооружение (6,943 млрд. долл., в том числе 315,8 млн. долл. в 2022 году, 675,7 млн. долл. в 2023 году, 2,765 млрд. долл. в 2024 году и 3,186 млрд. долл. в 2025 году).

При расчете объема контрактов, заключенных в 2022-2025 гг. на экспорт по 7 основным категориям вооружений (авиационная техника, вертолетная техника, военно-морская техника, техника ПВО, бронетехника, ракетно-артиллерийское вооружение и БЛА) Южная Корея присутствует в 6 из них (исключение составляет только категория БЛА).

Южная Корея занимает:

- 8 место в категории военная авиационная техника (4,772 млрд. долл., в том числе 3,005 млрд. долл. в 2022 году, 920 млн. долл. в 2023 году, 147 млн. долл. в 2024 году и 700 млн. долл. в 2025 году),

- 2 место в категории средства ПВО (9,459 млрд. долл., в том числе 3,360 млрд. долл. в 2022 году, 3,202 млрд. долл. в 2023 году и 2,896 млрд. долл. в 2024 году),

- 9 место в категории военные вертолеты (93,7 млн. долл., контракт заключен в 2024 году),

- 1 место в категории бронетехника (12,438 млрд. долл., в том числе 3,392 млрд. долл. в 2022 году, 2,480 млрд. долл. в 2023 году, 63 млн. долл. в 2024 году и 6,503 млрд. долл. в 2025 году),

- 5 место в категории военно-морская техника (3,604 млрд. долл., в том числе 573 млн. долл. в 2022 году, 34,5 млн. долл. в 2023 году, 406,9 млн. долл. в 2024 году и 2,590 млрд. долл. в 2025 году),

- 1 место в категории ракетно-артиллерийской вооружение (15,700 млрд. долл., в том числе 4,940 млрд. долл. в 2022 году, 6,190 млрд. долл. в 2023 году, 63,396 млрд. долл. в 2024 году, 1,074 млрд. долл. в 2025 году).

При расчете объема поставок в 2026-2029 гг. по 7 основным категориям вооружений (авиационная техника, вертолетная техника, военно-морская техника, техника ПВО, бронетехника, ракетно-артиллерийское вооружение и БЛА) по имеющемуся на конец декабря 2025 года портфелю заказов на экспорт ВиВТ Южная Корея присутствует в 5 из них (исключение составляют категории вертолетная техника и БЛА).

Южная Корея занимает:

- 9 место в категории военная авиационная техника (4,650 млрд. долл., в том числе 1,358 млрд. долл. в 2026 году, 1,482 млрд. долл. в 2027 году, 905 млн. долл. в 2028 году, 905 млн. долл. в 2029 году),

- 4 место в категории средства ПВО (около 6,0 млрд. долл., в том числе 2,3 млрд. долл. в 2026 году, 2,65 млрд. долл. в 2027 году, 1,050 млрд. долл. в 2028 году),

- 3 место в категории и бронетехника (9,831 млрд. долл., в том числе 2,188 млрд. долл. в 2026 году, 3,288 млрд. долл. в 2027 году, 2,785 млрд. долл. в 2028 году, 1,570 млрд. долл. в 2029 году),

- 8 место в категории военно-морская техника (2,088 млрд. долл., в том числе 531 млн. долл. в 2026 году, 681 млн. долл. в 2027 году, 286 млн. долл. в 2028 году, 590 млн. долл. в 2029 году),

- 2 место в категории ракетно-артиллерийской вооружение (9,646 млрд. дол., в том числе 2,533 млрд. долл. в 2026 году, 4,532 млрд. долл. в 2027 году, 1,966 млрд. долл. в 2028 году, 615 млн. долл. в 2029 году).

Что касается рынка Европы, то Южная Корея по ряду сегментов вооружений уже стала альтернативным США поставщиком вооружений для стран этого региона.

Начало проведения Россией СВО на Украине в феврале 2022 года и последовавшее за этим масштабное перевооружение европейских стран НАТО создали беспрецедентный спрос на военную технику, который западный ОПК оказался не в состоянии удовлетворить в требуемые сроки.

В этих условиях Южная Корея заняла нишу альтернативного поставщика, предлагая продукцию, сопоставимую с американскими аналогами по тактико-техническим характеристикам, но превосходящую американские образцы по ценовой конкурентоспособности и более сжатым срокам поставок.

По оценке ЦАМТО, с учетом резкого прогнозируемого экспорта вооружений Сеула, подписания партнерства ЕС-РК в ноябре 2024 года и открытия общего оборонного рынка ЕС объемом 150 млрд. евро, Южная Корея еще более упрочить вторую позицию среди поставщиков вооружений в Европе – вслед за США, но впереди традиционных европейских производителей в ряде ключевых категорий наземных систем.

РСЗО K239 Chunmoo производства Hanwha Aerospace – наиболее заметный пример прямой конкуренции с американской системой на европейском рынке. HIMARS и Chunmoo предлагают сопоставимые возможности в классе РСЗО с управляемыми боеприпасами, однако южнокорейская машина превосходит американскую по грузоподъемности пусковых контейнеров (поддерживает большее число типов ракет, включая ракеты с дальностью до 500 км) и ценовой доступности.

Норвежский анализ показал, что Hanwha Aerospace является "единственным поставщиком, способным выполнить все требования по характеристикам, срокам поставки и стоимости". В условиях, когда Lockheed Martin загружена заказами для армии США и союзников, южнокорейские заводы имеют незадействованные мощности для немедленного развертывания производства.

K9 доступна по цене 5-6 млн. долл., что более чем вдвое дешевле американской СГ M109 и немецкой СГ PzH2000. K239 Chunmoo выигрывает у HIMARS и по стоимости системы, и по стоимости жизненного цикла.

Польша в Европе стала образцовым примером: южнокорейские компании предложили передачу технологий, организацию совместного производства и создание местной сервисной базы – условия, которые США ограничивают по соображениям контроля над распространением технологий.

При этом все ключевые южнокорейские системы используют боеприпасы НАТО (155-мм для артиллерии), интегрируют авионику с Link 16 и интерфейсами C2 западного образца.