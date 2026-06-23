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ЦАМТО

Болгария увеличила экспорт оружия и боеприпасов на Украину в 2024 году в 12 раз по сравнению с 2023 годом

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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 22 июня. Болгария экспортировала на Украину оружия и боеприпасов на сумму 156,4 млн. евро в 2024 году. Годом ранее этот объем составлял порядка 12,5 млн. евро.

Таким образом, оружейные поставки Украине увеличились более чем в 12 раз, сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал vesti.bg, который цитирует ответ Министерства экономики, инвестиций и промышленности на парламентский запрос.

При этом, как заявлено, ведомство не располагает информацией о том, какая часть оружия и боеприпасов, вывезенных в другие страны, впоследствии попала на Украину. В 2024 году болгарское оружие поставлялось в такие страны как Польша, Румыния, Чехия, Британия, Словакия и США.

В министерстве отмечают, что 2024 год стал рекордным для болгарской оборонной промышленности. Стоимость реализованного экспорта и передачи продукции, связанной с обороной, составила 2,8 млрд. евро, что является самым высоким показателем за всю историю Болгарии, цитирует "Российская газета" портал vesti.bg.

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