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ЦАМТО

В сенате США предложили дать Киеву право покупать оружие за счет замороженных активов России

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Mariam Zuhaib/AP

ЦАМТО, 22 июня. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы ЦБ РФ и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования.

Как передает "РИА Новости", соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Тима Кейна.

"Международное сообщество должно и впредь делать все возможное, чтобы Украина располагала всем необходимым для достижения успеха на поле боя и восстановления своей страны. Именно поэтому я вместе с коллегами вношу этот двухпартийный законопроект, который позволит использовать суверенные активы России для закупки оборонной продукции, необходимой для поддержки Украины", – сказал Т.Кейн.

Действующий закон "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (REPO Act) позволяет тратить замороженные российские активы только на восстановление Украины, оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву и взносы в международные механизмы, занимающиеся выплатой компенсаций.

Новый законопроект получил название "Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности" (SABER Act). Он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для Украины.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.

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Страны
Россия
США
Украина
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