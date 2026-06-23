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ЦАМТО

На верфи Navantia спущен на воду шестой корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

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Источник изображения: Фото: navantia.es

ЦАМТО, 22 июня. Компания Navantia 19 июня сообщила о состоявшейся на верфи в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии спуска на воду корвета Al Madinah класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии.

Al Madinah является головным кораблем второй партии заказанных ВМС Саудовской Аравии корветов класса Avante-2200 и шестым, строящимся Navantia в рамках проекта AL-SARAWAT.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным в рамках проекта AL-SARAWAT в июле 2018 года контракта стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.) Navantia в течение 2022-2024 гг. поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200. Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала в Саудовской Аравии с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia.

В декабре 2024 года Минобороны Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе Рота.

Важным элементом соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante-2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Передача прав собственности позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать проект Avante-2200 для строительства корветов в перспективе.

Три корвета второй партии будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей серии.

Новые корабли предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности судоходства и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Navantia полностью выполнит постройку первого корабля на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Работы будут включать установку системы боевого управления Hazem разработки SAMINavantia.

Резка стали для строительства головного корабля второй партии началась в декабре 2024 года, закладка киля состоялась в июле 2025 года. Киль второго корабля серии, NEOM, был заложен в мае 2026 года. Как ожидается, поставка последнего, третьего корвета второй партии, будет выполнена в 2029 году.

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Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
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