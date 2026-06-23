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Вестник Мордовии

"Деривация-ПВО" - хороший охотник на беспилотники и крылатые ракеты

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Зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО"
Зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО" может сбивать вражеские беспилотники различных типов, а также крылатые ракеты.

В свое время военные эксперты относили эту ЗСУ к четвертому поколению. Первым является уже ставшая легендарной "Адская молотилка" - 57-мм ЗСУ-57-2. Ко второму и третьему - прославленные ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2С6М "Тунгуска".

Необитаемый боевой модуль с 57-мм орудием оборудован комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Он дает возможность обнаруживать и обстреливать воздушные цели с места и в движении.

Ранее в качестве платформы использовалось шасси гусеничной боевой машины пехоты БМП-3, но, учитывая современные тенденции, наверняка их можно установить на какой- нибудь многоосный вездеход.

По открытым данным, максимальная дальность поражения - 6000 метров. Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту. Экипаж - три человека.

Алексей Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Тунгуска
Шилка
Проекты
БПЛА
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