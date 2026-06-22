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От керамики до микросхем: Минпромторг отменил крупный проект отечественного оборудования для электроники

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На 835 млн рублей

Минпромторг отменил проект по разработке отечественного оборудования для производства электронных компонентов стоимостью около 835 млн рублей. Конкурс был объявлен 1 июня 2026 года, но уже через две недели закупку решили не проводить.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Источник изображения: ixbt.com

Проект предусматривал создание трех типов опытных установок для работы с необожженной керамикой, которая используется при производстве современной электроники. Оборудование должно было стать российской альтернативой решениям словенской компании KEKO.

Речь шла о разработке установки для формирования отверстий в керамике, оборудования для резки керамических листов, а также систем для сборки и прессования многослойных керамических структур. Такие технологии применяются при выпуске корпусов микросхем, СВЧ-модулей и различных электронных компонентов.

Согласно данным с портала госзакупок, конкурс отменили до подведения итогов — победителя планировали определить 17 июня. Причиной указано письмо Российской академии наук, в котором проект был признан нецелесообразным.

Подробности позиции РАН не раскрываются. По оценкам отраслевых экспертов, сложности могли быть связаны с тем, что даже при разработке отечественного оборудования часть ключевых компонентов все равно пришлось бы закупать за рубежом, что не решало бы задачу полной технологической независимости.

Это не первый подобный случай: в конце 2025 года Минпромторг уже отменял ряд проектов по разработке материалов для полупроводников — это связывали с ограничениями финансирования.

Ранее сообщалось, что программе развития электронного машиностроения на 2026–2028 годы требуется дополнительное финансирование — дефицит оценивается более чем в 33 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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