От керамики до микросхем: Минпромторг отменил крупный проект отечественного оборудования для электроники

На 835 млн рублей

Минпромторг отменил проект по разработке отечественного оборудования для производства электронных компонентов стоимостью около 835 млн рублей. Конкурс был объявлен 1 июня 2026 года, но уже через две недели закупку решили не проводить.

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Проект предусматривал создание трех типов опытных установок для работы с необожженной керамикой, которая используется при производстве современной электроники. Оборудование должно было стать российской альтернативой решениям словенской компании KEKO.

Речь шла о разработке установки для формирования отверстий в керамике, оборудования для резки керамических листов, а также систем для сборки и прессования многослойных керамических структур. Такие технологии применяются при выпуске корпусов микросхем, СВЧ-модулей и различных электронных компонентов.

Согласно данным с портала госзакупок, конкурс отменили до подведения итогов — победителя планировали определить 17 июня. Причиной указано письмо Российской академии наук, в котором проект был признан нецелесообразным.

Подробности позиции РАН не раскрываются. По оценкам отраслевых экспертов, сложности могли быть связаны с тем, что даже при разработке отечественного оборудования часть ключевых компонентов все равно пришлось бы закупать за рубежом, что не решало бы задачу полной технологической независимости.

Это не первый подобный случай: в конце 2025 года Минпромторг уже отменял ряд проектов по разработке материалов для полупроводников — это связывали с ограничениями финансирования.

Ранее сообщалось, что программе развития электронного машиностроения на 2026–2028 годы требуется дополнительное финансирование — дефицит оценивается более чем в 33 млрд рублей.