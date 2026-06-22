В России начались летные испытания новых Су-57: что делает производство истребителя пятого поколения сложной задачей? (Military Watch Magazine, США)

MWM: выпуск Россией Су-57 вырос значительно больше запланированного

Очередная партия новейших истребителей пятого поколения Су-57 вышла на испытания в Комсомольске-на-Амуре, пишет MWM. Попытки Запада задушить санкциями российский ВПК с треском провалились. Сложнейшие стелс-технологии и композиты освоены в серии, а ВКС России планомерно наращивают свой воздушный кулак.

Новые кадры с российского Дальнего Востока, неподалеку от крупнейшего в стране авиастроительного предприятия — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, — запечатлели два только что произведенных истребителя пятого поколения Су-57 в воздухе. На самолетах уже нанесена окраска, характерная для Воздушно-космических сил России, а не заводская грунтовка, что указывает на то, что они проходят испытания перед передачей Вооруженным силам. Это подтверждает сообщения о поставке предыдущей крупной партии 9 февраля. Важность наращивания выпуска Су-57 возросла в силу нескольких факторов, среди которых первостепенное значение имеют растущие заказы со стороны иностранных клиентов, а также усиливающееся давление на российскую оборону со стороны ряда государств — членов НАТО.

В июле 2025 года заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что ведется подготовка к ускоренным поставкам истребителей Су-57. Российская промышленность поставила перед собой крайне амбициозную задачу — увеличить производство Су-57 в 2024 году на 67%, при этом ожидалось, что в том же году на вооружение поступят 20 самолетов, по сравнению с 12 в 2023 и всего лишь шестью в 2022. Фактические объемы выпуска с 2024 года остаются неизвестными, однако их было достаточно для начала экспортных поставок в 2025 году. Хотя глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в начале мая 2026 года сообщил об успешном удвоении количества производимых боевых самолетов с начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году. Оценивается, что выпуск Су-57 вырос значительно больше — в первую очередь из-за задержек с его запуском в серийное производство, которые привели к чрезвычайно низким уровням выпуска в 2022 году.

Су-57 значительно сложнее других российских истребителей: его заводская стоимость более чем вдвое превышает стоимость Су-35С и почти втрое —Су-30СM, несмотря на схожие размеры и использование общего с первым типа двигателя. Новый истребитель включает в себя более эффективные технологии и производственные процессы, требует большей точности и более совершенных материалов для производства. Одна из главных проблем — корпус со стелс-технологиями: фюзеляж имеет форму, снижающую эффективную площадь рассеяния, что требует жестких производственных допусков и тщательного выравнивания панелей, воздухозаборников и поверхностей управления. Даже малейшие несовершенства могут усилить отражение радиолокационных сигналов. В отличие от этого, Су-30 и Су-35 могут производиться с использованием обычных технологий, не сильно отличающихся от тех, что применялись для советского Су-27, с менее строгими допусками.

Кроме того, Су-57 также широко использует композитные материалы, которые сами по себе легче и способствуют снижению радиолокационной заметности, но при этом значительно сложнее и дороже в производстве, чем традиционные алюминиевые сплавы. Крупные композитные конструкции требуют специализированных мощностей, прецизионной обработки и строгого контроля качества, что увеличивает время производства и затраты. Также особое внимание уделяется внутренним отсекам вооружения. В отличие от Су-35, который несет все вооружение на внешних подвесках, в Су-57 возможно разместить многие ракеты внутри фюзеляжа для сохранения стелс-характеристик. Создание надежных створок отсеков, механизмов пуска и внутренних систем подвески, корректно работающих на высоких скоростях и в боевых условиях, — технически трудная задача. Архитектура бортовой авионики также значительно сложнее, чем у других самолетов. Эти факторы затрудняют для значительно ослабленной постсоветской промышленной базы России организацию крупносерийного производства этих самолетов, хотя доходы от многочисленных экспортных контрактов и почти три десятилетия работы по программе, как ожидается, позволят достичь значительно более высоких темпов выпуска в 2026 году по сравнению с предыдущими годами.