FT: попытка Кошты наладить контакт с Москвой расколола Европу

Попытка Антониу Кошты наладить контакт с Москвой вызвала неоднозначную реакцию в ЕС, пишет Financial Times. Некоторые лидеры выступили в поддержку инициативы главы Евросовета, другие гневно ее осудили. Это стало еще одной линией разлома в и без того расколотом блоке.

Генри Фой (Henry Foy)

Лидеры европейских стран воспротивились стремлению Антониу Кошты связаться с Владимиром Путиным.

Попытка высокопоставленного чиновника ЕС возобновить каналы связи с президентом России Владимиром Путиным возмутила лидеров блока на саммите в Брюсселе. В результате над будущим этой инициативы сгустились тучи.

Ряд лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту после того, как его ведомство обратилось к Кремлю в попытке заложить основу для мирных переговоров по Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, со своей стороны, обвинил блок в том, что тот использует дипломатию "в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов".

Неоднозначный прием инициативы ЕС, к которой, по словам одного из чиновников блока, призвал сам Владимир Зеленский, вызван тем, что Европа никак не заручится местом на мирных переговорах. Они велись под руководством США и в последние месяцы зашли в тупик.

Так называемая группа Е3 — Франция, Германия и Великобритания — также пыталась установить канал связи с Москвой, причем некоторые другие страны ЕС также были за то, чтобы от имени континента выступала именно она.

Зеленский заявил в пятницу, что Украина по-прежнему “готова к переговорам” с Путиным. “Но Европа должна всецело поддержать эти усилия, чтобы у нас была сильная позиция”, — добавил украинский президент.

За последние недели глава администрации Кошты Педро Лурти провел несколько телефонных переговоров с неким высокопоставленным российским чиновником. Представитель ЕС назвал их “краткими контактами для открытия каналов связи”.

По словам осведомленных дипломатов, многие лидеры ЕС откровенно заявили Коште, что не согласны с его решением, причем потребовали, чтобы он в дальнейшем отказался от своих намерений. Они подчеркнули, что узнали об этой инициативе из репортажей СМИ.

Некоторые согласились, что Кошта как один из политических лидеров блока, теоретически, годится для того, чтобы выступать от имени всех 27 стран. Но при этом они подчеркнули, что сейчас неподходящее время для взаимодействия с Кремлем и что прежде чем предпринимать такой шаг, следовало проконсультироваться со всеми столицами.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил в интервью Financial Times, что он “решительно поддерживает” инициативу Кошты, тогда как другие, включая президента Литвы Гитанаса Науседу, выразили свое несогласие.

Лавров в эссе, опубликованном на сайте своего министерства, отверг усилия “Евротройки” и заявил, что Европа “заинтересована в поражении России” и перевооружается, чтобы "достичь боеготовности" для конфликта с Москвой к 2030 году.

“Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, как если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем, — подчеркнул Лавров. — <…> Таким образом, реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами”.

“Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями”, — подытожил Лавров.

Статья написана при участии Фабриса Депре из Киева и Барбары Мунс из Брюсселя