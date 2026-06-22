Российский ответ DJI: До 20000 дронов в месяц, работа без GPS, визуальная одометрия против РЭБ

Новый российский беспилотник с уровнем локализации до 90% разработан как альтернатива DJI Mavic, он обладает дальностью полёта более 17 км и автономностью до 90 минут. Его серийное производство начато в 2026 году. БПЛА способен удерживать позицию и возвращаться на базу при полной потере спутникового сигнала благодаря системе визуальной одометрии. Подробности о технических решениях и производстве — в нашем материале.

Новинка носит название «Сибирячок-5», его разработчиком является российская Группа компаний ГАСКАР. В течение 2025-2026 годов организован полный производственный цикл на площадке в Московской области. Создатели дрона позиционируют новую платформу как изделие пятого поколения с уровнем локализации 85-90%, где на собственных мощностях выпускается широкая номенклатура комплектующих, включая камеры, электронные платы, электродвигатели, контроллеры и аккумуляторные батареи. Особый акцент в конструкции сделан на программной платформе собственной разработки и новом пульте управления, построенном на базе процессора RK3588, который обеспечивает мониторинг телеметрии и управление параметрами полёта без использования стороннего ПО .

Платформа «Сибирячок-5» относится к классу многоцелевых БПЛА малой размерности и позиционируется производителем как прямая альтернатива дронам семейства DJI Mavic, что особенно актуально на фоне ограничений доступа к зарубежным коммерческим изделиям . По совокупности лётно-технических характеристик аппарат демонстрирует хорошие параметры: максимальная высота полёта достигает 1 километра, дальность применения составляет более 17 км, а при использовании двух штатных аккумуляторов продолжительность полёта увеличивается до 90 минут. В состав полезной нагрузки интегрированы оптико-электронные средства наблюдения, поддерживающие съёмку в сумерках и ночью, а также лазерный дальномер, что позволяет выполнять задачи в условиях ограниченной видимости.

Ключевым техническим решением, обеспечивающим устойчивость аппарата к современным средствам радиоэлектронного противодействия, является система навигации, использующая визуальную одометрию по подстилающей поверхности. Это позволяет «Сибирячку-5» удерживать позицию на высотах до 350 метров и осуществлять автономный возврат в точку старта даже при полной потере сигнала глобальных навигационных спутниковых систем, что подтверждено в ходе стресс-испытаний, включая условия ледяного дождя и мощных радиочастотных помех. Передача данных организована в диапазонах 2,4 и 5,8 ГГц, причём система поддерживает подключение выносного модемного модуля с MIMO-архитектурой для повышения устойчивости видеоканала. Интеграция с российскими контурами управления, включая системы «ЛИС» и «Глаз/Гроза», обеспечивает передачу координатной информации и целеуказание, а алгоритмы компьютерного зрения позволяют автоматизировать распознавание техники, инфраструктуры и личного состава .

Имеется свой профессиональный пульт управления дроном, являющийся неотъемлемой частью комплекса и рассчитанный на длительные миссии. Аппаратная конфигурация пульта включает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя, а 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 отображает всю необходимую телеметрию и видеопоток. Конструкция предусматривает два основных джойстика, дополнительные органы управления полезной нагрузкой, энкодеры и программируемые кнопки, а корпус соответствует степени защиты IP54 и рассчитан на работу в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. Энергоснабжение пульта реализовано через «умную» аккумуляторную батарею с системой защиты и функцией «горячей» замены, что позволяет оперативно продолжать работу без полного выключения устройства .

Ранее в российских СМИ уже сообщалось, что производственная мощность предприятия позволяет обеспечивать высокий темп сборки: благодаря внедрению конвейерной линии с высокой степенью автоматизации норматив сборки одного аппарата составляет 2 минуты 14 секунд, что даёт возможность ежемесячно выпускать до 10000 БПЛА, а проектная мощность заявлена на уровне 20000 единиц. Сервисная поддержка организована через собственный центр, который обеспечивает сопровождение эксплуатации и обучение расчётов, а также корректирует программное обеспечение на основе эксплуатационных отчётов.

Иван Захаров