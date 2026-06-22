После неудачи с Трампом Германия присматривается к израильским и украинским ракетным компаниям (Politico, США)

На снимке, предоставленном ВМС США, эсминец USS Porter запускает ракету Tomahawk в Средиземном море по цели в Сирии 7 апреля 2017 года.

Politico: Германия рассматривает возможность закупать ракеты у Украины и Израиля

Война США на Ближнем Востоке уничтожила четверть американских запасов Tomahawk, пишет Politico. Теперь немцы засматриваются на украинские "Фламинго" по скидке в 500 тысяч долларов, наивно надеясь, что серые схемы и стартапы Питера Тиля спасут их от технологического краха.

Крис Ландей (Chris Lunday)

Министерство обороны планирует расширить арсенал средств глубокого поражения и запросило у оружейных компаний варианты.

Германия рассматривает Израиль и Украину как источник недорогих крылатых ракет большой дальности для сдерживания России, как явствует из плановых документов министерства обороны Германии, попавших в распоряжение редакции Politico.

Этот шаг стал тем актуальнее после того, как Дональд Трамп решил не размещать в Германии подразделение, оснащенное крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк"). В результате Берлин возобновил попытки пополнить собственный арсенал.

Как сообщили осведомленные представители ВПК и правительства, управление по вооружениям Министерства обороны Германии присматривается к небольшим оборонным компаниям, таким как украинская Fire Point и израильская Covenant.

На крупный европейский оборонный контракт впервые претендуют две украинские компании — и это подчеркивает технологический прорыв в военной промышленности Киева.

Берлин не зацикливается на США

Это еще не значит, что Германия непременно купит ракеты именно у этих компаний. Но это раскрывает, чтó нужно Берлину: крылатые ракеты, достаточно дешевые, чтобы закупать их в больших количествах, достаточно быстрые, чтобы разместить их оперативно, и достаточно качественные, чтобы подвергнуть угрозе российские военные объекты.

Согласно плановым документам, Германия рассматривает четыре варианта глубокого удара.

Первый — приобрести американские пусковые установки Typhon ("Тифон" или "Тифей" в честь древнегреческого гиганта) для запуска крылатых ракет Tomahawk, при этом первое развертывание запланировано на 2029 год.

Второе направление — закупка недорогих крылатых ракет, чье развертывание запланировано на 2027 год.

Два других направления — это долгосрочные европейские проекты: создание крылатой ракеты высокого класса совместно с Великобританией запланировано на 2032 год, а гиперзвукового планирующего блока, также совместно с Великобританией, — на 2035 год.

Обширный и разнообразный арсенал крылатых ракет ознаменует собой крутую перемену в стратегии Германии.

Вплоть до недавнего времени в вопросе дальнобойной огневой мощи, необходимой для сдерживания России Берлин опирался на Вашингтон. На саммите НАТО в 2024 году президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц договорились, что США разместят в 2026 году в Германии ракеты дальнего действия. Предполагалось, что в этот пакет войдут крылатые ракеты Tomahawk, ракеты SM-6, а позднее и гиперзвуковое оружие — под командованием США.

Замысел заключался в том, чтобы дать Европе время на разработку собственной программы ракет большой дальности.

Но решение Трампа приостановить планы из-за обиды на канцлера Фридриха Мерца, раскритиковавшего войну в Иране, перевернуло планы вверх дном.

Германия также пыталась закупить собственные "Томагавки". А в июле 2025 года министр обороны Борис Писториус направил своему американскому коллеге Питу Хегсету официальный запрос на систему Typhon.

Однако, по словам осведомленного источника, ожидается, что официальный процесс начнется не ранее середины 2026 года, поскольку экспортная политика Пентагона еще не согласована.

Внимание Берлина привлекла израильская компания

Война США с Ираном также истощила американские запасы "Томагавков". По оценкам The Washington Post, только за первые недели конфликта было израсходовано 850 ракет — около четверти от общих запасов США. По данным Центра стратегических и международных исследований, в этом году ВМС США получат лишь 110 новых ракет.

В результате Германии приходится искать альтернативы.

По словам нескольких осведомленных источников, агентство по закупкам Министерства обороны Германии направило запрос в малоизвестную израильско-американскую ракетную фирму Covenant.

По данным Politico, Covenant была основана в 2024, связана с США и Израилем и планирует наладить суверенную европейскую экосистему поставок с производственными линиями в Германии и Великобритании.

Среди ее инвесторов — американские венчурные компании Founders Fund под началом немецко-американского технологического инвестора Питера Тиля и Andreesen Horowitz под управлением американских инвесторов Марка Андреессена и Бена Горовица.

По словам осведомленных источников, ожидается, что ракетная система Covenant под названием Anthem ("Гимн") будет испытана в Израиле в третью неделю июня. Представителей министерства обороны Германии пригласили на испытания.

Представители Covenant на запрос Politico о комментариях не откликнулись.

Украинские варианты, проверенные в боях

Как сообщили Politico представители ВПК и правительства, еще один крупный источник недорогих ракет на рассмотрении Германии — Украина.

В плановых документах в качестве кандидатов на создание недорогих крылатых ракет для Германии упоминаются две украинские системы: "Фламинго", детище компании Fire Point, и "Барс", реактивная ракета-беспилотник средней дальности от неназванного производителя.

Обе системы рассматриваются в рамках экспериментального исследования, которое, согласно документам, может привести к заключению контракта на производство, если оружие окажется подходящим.

Fire Point в Берлине уже знают.

Крылатая ракета компании FP-5 "Фламинго" имеет дальность полета 3 тысячи километров, боеголовку весом в 1 тонну и уже поражала цели на территории России.

Сообщается, что ракета "Барс" также использовалась в последних атаках ВСУ.

Как сообщает The Financial Times, компания Diehl Defence, немецкий производитель системы ПВО обороны IRIS-T, ведет переговоры с Fire Point о совместном производстве "Фламинго" в Германии.

Для Берлина это привлекательное решение. Украина поставляет системы, разработанные в ходе конфликта с Россией, а немецкий партнер помогает с производством, сертификацией и долгим процессом закупок для Бундесвера. Украинские ракеты стоят около 500 тысяч долларов за штуку — примерно впятеро дешевле "Томагавка" — и тем самым больше подходят для конфликта на истощение вроде того, что Киев ведет против Москвы.

Компания Fire Point отклонила запрос Politico о комментариях.

Однако путь по-прежнему тернист. В плановых документах отмечаются связанные с "Фламинго" от Fire Point экспортные ограничения: для закупок в Германии системе предстоит преодолеть юридические и политические барьеры.

На выставке вооружений Eurosatory в Париже в среду генеральный директор Fire Point Ирина Терех назвала прогресс Украины в области ракетостроения результатом "тесного сотрудничества между оборонными производителями, конечными пользователями, то есть армией, и правительством". По ее словам, Киев "устранил львиную долю бюрократии", позволив компаниям вместо бумажной волокиты сосредоточиться на "исследованиях и разработках". Однако воспроизвести этот успех в сфере закупок в Германии будет не так-то просто.

Вместе с тем в подходе Германии читается далеко идущая логика.

Берлин не ищет "панацеи". Официальные лица присматриваются к многоплановому арсеналу средств глубокого поражения: в него войдут модернизированные Taurus, уже развернутые немецко-шведские ракеты с дальностью полета 500 километров, будущие крылатые ракеты, разработанные в тандеме с Великобританией, перспективные гиперзвуковые системы и более дешевое оружие, которое можно будет закупать в больших количествах.

В ответ на просьбу редакции Politico прокомментировать ситуацию представитель Министерства обороны Германии заявил, что конфликт на Украине показал, что удары по стратегическим целям в глубоком тылу противника стали "необходимым условием надежного сдерживания".

"Экономически эффективные системы могут подавлять противовоздушную оборону противника массированными ударами и, следовательно, имеют высокую оперативную ценность", — подчеркнул представитель. Его ведомство намерено расширить возможности "как можно скорее" и следит за рынком, однако обсуждать конкретные планы закупок или компании отказалось.

Для Германии это еще и вопрос суверенитета.

Страна не отказывается от попыток приобрести американские системы и сделает это при первой возможности. В плановых документах Typhon и Tomahawk по-прежнему называются одним из четырех направлений в рамках немецкого плана глубокого удара. Но эти же документы предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от США — особенно на этапе, когда ракетные арсеналы Америки истощены, а позиция Вашингтона в Европе политически вызывает вопросы.

Вместе с тем указанный в плановых документах срок — до 2027 года — подчеркивает остроту проблемы.