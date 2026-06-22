"Это просто детский сад": ЕС раскалывается из-за вопроса о переговорах с Путиным (Die Welt, Германия)

Die Welt: в ЕС обозначился раскол по поводу возможных переговоров с Россией

В ЕС все согласны с тем, что пора начинать переговоры с Москвой, пишет Die Welt. Нет согласия по другому вопросу: кто именно должен говорить от имени Европы. Глава Евросовета Кошта предложил себя в качестве переговорщика, но его резко одернули Париж и Берлин.

Ханс фон дер Бурхард (Hans von der Burchard)

Европа надеется в будущем самостоятельно вести мирные переговоры с Россией. Фридрих Мерц рассчитывает при этом на особую роль Германии. Но вместо единой линии в ЕС наметился серьезный раскол.

К кому мне обратиться, если я хочу поговорить с Европой? Этот вопрос, как считается, когда-то задал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Спустя десятилетия тот же вопрос мог бы задать президент России Владимир Путин. В четверг, в первый день двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, европейские лидеры за закрытыми дверями спорили о том, кто теперь должен стать контактным лицом для таких переговоров.

Поводом стала инициатива председателя Евросовета Антониу Кошты, который предложил себя в качестве переговорщика с Москвой. Как стало известно накануне саммита, глава аппарата Кошты Педру Лоурти за последние недели дважды связывался с представителями Путина, чтобы понять, как можно было бы начать возможные переговоры.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон восприняли это как удар по своей самооценке. Инициатива Кошты не только была плохо согласована, но и была реализована вопреки их прямым указаниям. Судя по всему, команда Кошты ранее неофициально зондировала почву и получила однозначный сигнал: самостоятельных контактов с Москвой не устанавливать.

"Это оскорбление", — считают в немецких правительственных кругах. По словам человека, знакомого с ходом переговоров, Мерц в формате саммита ЕС избежал открытого скандала, но "другим способом" дал Коште понять свое недовольство. Представитель Франции подчеркнул, что Макрон в разговоре с председателем Евросовета из Португалии "расставил все по местам".

Еще одна причина столь чувствительной реакции Берлина и Парижа заключается в том, что Мерц и Макрон в формате E3 вместе с британским премьер-министром Киром Стармером уже несколько месяцев пытаются взять на себя европейское лидерство вместо не слишком успешной и в последнее время почти не вовлеченной администрации США. Будучи ключевыми европейскими государствами и сторонниками Украины, они считают это требование оправданным.

Инициатива Кошты грозит подорвать их план и снова выставить европейцев неорганизованными, а в худшем случае ненадежными. "Это просто детский сад", — так бывший высокопоставленный немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сформулировал общее раздражение. "Как можно воспринимать ЕС всерьез, если он даже не может заранее и конфиденциально урегулировать подобные вопросы?" — спросил он.

Однако за действиями Кошты стоит и другая реальность. Многие европейские государства критически относятся к тому, что роль лидеров в столь важном для безопасности Европы вопросе хочет взять на себя "тройка", причем одна из ее стран уже не является членом ЕС. Как сообщали дипломаты ЕС в кулуарах саммита, за закрытыми дверями Кошта также нашел поддержку: своей инициативой он позиционирует себя как защитник интересов малых государств ЕС.

Сейчас нет явных признаков того, что Путин вообще хочет вести переговоры, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер изданию Politico. По его словам, пока до переговоров не дошло, "никто иной не может представлять Европейский союз, кроме председателя Евросовета Кошты", и только если Россия проявит серьезную готовность, европейцы смогут договориться о другом возможном переговорщике.

Поддержку Коште выразили также Ирландия и Австрия. В качестве председателя Европейского совета он будет "представлять союз во всех аспектах переговоров", — заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Его страна 1 июля на полгода принимает председательство в Совете ЕС. Именно в этот период могут начаться возможные мирные переговоры.

"Речь идет о том, чтобы держать открытыми каналы коммуникации и готовиться к ситуации, в которой переговоры действительно состоятся", — подчеркнул канцлер Австрии Кристиан Штокер.

В Брюсселе этот эпизод вызывает неприятные воспоминания о том, как в 2021 году Германия и Франция уже пытались на саммите ЕС продавить переговоры с Россией. Тогда канцлером еще была Ангела Меркель, и ее план провалился. Она до сих пор считает это упущенной возможностью предотвратить российско-украинский конфликт.

Критика нынешних претензий E3 на лидерство в ЕС звучит и со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска, и со стороны его итальянской коллеги Джорджи Мелони. Они также претендуют на роль в переговорах с Россией.

В немецких правительственных кругах, напротив, еще до саммита ЕС говорили, что нужен "дееспособный формат", что подразумевает: "количество участников должно быть ограничено". Источники в Париже также указывают на то, что Макрон выступает против расширения группы E3. Однако обе стороны намерены держать своих европейских партнеров в курсе событий и вовлекать их в этот процесс.

На следующую среду в Берлине запланирован саммит E5. В нем, помимо глав государств и правительств стран E3, должны принять участие Туск и Мелони. Основное внимание будет уделено подготовке к саммиту НАТО 7 и 8 июля в Турции, а также переговорам с Россией.

Открытым остается вопрос, согласится ли Зеленский, с которым представители E3 уже две недели назад предварительно обсуждали ситуацию в Лондоне, на включение Туска в мирные переговоры. В последнее время между Киевом и Варшавой наблюдается серьезная дипломатическая напряженность из-за прославления на Украине военизированного формирования времен Второй мировой войны, которое обвиняют в убийствах поляков. На полях саммита ЕС Туск и Зеленский провели личную встречу — первую после обострения спора около двух недель назад.