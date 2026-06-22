Россия решительно расширяет военную инфраструктуру на Северо-Западе в ответ на удвоение сухопутной границы с НАТО (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия расширяет военную инфраструктуру в ответ на усиление НАТО у границ

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Россия развернула беспрецедентное укрепление северо-западных рубежей, пишет MWM. Москва модернизирует старые гарнизоны и строит новые военные базы с нуля. Цель заключается в том, чтобы создать плацдарм для увеличения группировки войск в регионе.

Вооруженные силы России значительно расширили свою инфраструктуру вдоль границы с Финляндией в рамках масштабного укрепления северо-западного фланга после вступления Хельсинки в НАТО в апреле 2023 года. Спутниковые снимки и оценки разведки свидетельствуют о строительстве новых казарм, складов, ангаров для автобронетанковой техники, складов боеприпасов и объектов материально-технического обеспечения — а также о возобновлении работы давно заброшенных баз советских времен.

Судя по всему, эти проекты призваны упрочить и расширить военное присутствие, как только высвободятся необходимые силы и техника. Как предполагают военные аналитики, на объектах у рубежей Финляндии в итоге сможет разместиться 80 тысяч российских военнослужащих — против примерно 20 тысяч до начала процесса расширения в 2023 году. По некоторым оценкам, по окончании конфликта на Украине Россия сможет перебросить в регион больше закаленного в боях личного состава в рамках запланированной реорганизации вооруженных сил и расширения Ленинградского военного округа.

Вступление Финляндии в НАТО стало, пожалуй, самым значительным расширением альянса с 1989 года из-за ее стратегического расположения. Благодаря границе с Россией протяженностью 1 340 километров восточный рубеж альянса удлинился вдвое. Граница проходит в основном по безлюдным таежным лесам и малонаселенным сельским районам. Отсутствие между двух стран естественных преград, таких как горы или реки, может особенно затруднить оборону. Еще до вступления в североатлантический альянс Финляндия неуклонно внедряла в свои вооруженные силы технику стран НАТО.

Кульминацией этих усилий в 2021 году стал крупный заказ на поставку 64 истребителей-невидимок пятого поколения F-35A — ожидается, что они окажут значительное давление на российскую противовоздушную оборону. Финляндия также все чаще принимает на своей территории силы НАТО в ходе учений — в том числе недавно ВВС США, Корпус морской пехоты США, а также подразделения норвежских и итальянских истребителей F-35.

Наконец, страна предприняла важные шаги по размещению на своей территории ядерного оружия НАТО. Ожидается, что их увенчает соглашение о совместном использовании ядерного оружия — это позволит оснастить истребители F-35 для нанесения ядерных ударов по российским объектам.

Пожалуй, самым заметным событием в наращивании военной мощи России в ответ на вступление Финляндии в НАТО стало возрождение Петрозаводского гарнизона в Республике Карелия, который в настоящее время модернизируется, чтобы стать местом дислокации недавно сформированного 44-го армейского корпуса. Строительство охватывает жилые корпуса, ремонтные базы, складские помещения и вспомогательную инфраструктуру, способную обеспечить размещение крупных войск вблизи финской границы. Спутниковые снимки также показывают возросшую активность военной техники и подготовку площадки для размещения дополнительных подразделений. Россия строит и новые военные объекты: в частности, новый комплекс близ Новой Вилги под Петрозаводском считается первой российской военной базой, построенной с нуля после распада СССР. В на полигоне "Кирилловский" ведется строительство новой инфраструктуры, тогда как объекты в Кандалакше, Саперном и Луге расширяются за счет дополнительных казарм, укрытий для техники и объектов материально-технического обеспечения.

Помимо обеспечения жильем личного состава, Россия вкладывает значительные средства в логистику и вспомогательную инфраструктуру. Новые склады боеприпасов, ангары для хранения автотранспортных средств, ремонтные мастерские, топливозаправочные комплексы и транспортные коммуникации предназначены для обеспечения надежного снабжения крупных соединений в течение длительного времени. Эти изменения позволят при необходимости оперативно мобилизовать и развернуть силы на северном фланге НАТО, одновременно повысив устойчивость российских операций на Крайнем Севере.

Севернее, в районе Печенги близ границы с Норвегией, также происходит масштабное расширение. Ожидается, что новые казармы и складские помещения позволят разместить до 17 тысяч военнослужащих — значительно больше нынешнего уровня. Это стратегически важное место для защиты Кольского полуострова, где базируется Северный флот и значительная часть морских средств ядерного сдерживания, а также для укрепления военной позиции России в Арктике. Широко распространено мнение, что авиаполки вблизи Финляндии первыми получат истребители пятого поколения Су-57 в ответ на значительную концентрацию на финской территории F-35.