США пересмотрят военное присутствие в Европе, а Хегсет распек союзников по НАТО (The Washington Post, США)

WP: США проведут ревизию войск в Европе и сократят средства на случай кризиса

Пентагон сократит численность своих войск в Европе и количество сил и средств, которые задействует в случае кризиса, пишет WP. Об этом прямо заявил европейским союзникам по НАТО Пит Хегсет. Он распек их за малые траты на оборону и припомнил их нежелание поддержать США в войне с Ираном.

Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

США пересмотрят численность вооруженных сил в Европе и немедленно сократят количество сил и средств, которые задействуют на континенте в случае кризиса.

Брюссель — В течение полугода Пентагон пересмотрит численность войск в Европе, стремясь сократить военное присутствие в Старом свете и передать часть полномочий США в НАТО европейским союзникам, сообщил министр обороны Пит Хегсет коллегам в Брюсселе в четверг.

Планы США и вытекающие из них вопросы оказались в центре переговоров в штаб-квартире НАТО, поскольку администрация Трампа стремится сократить силы и средства, которые Вашингтон направлял на защиту континента на протяжении десятилетий.

Наряду с пересмотром численности войск, США сократят количество истребителей, разведывательных беспилотников и военных кораблей, которые задействуют в Европе в случае войны или кризиса, сообщили двое дипломатов на условиях анонимности в силу конфиденциального характера переговоров.

По словам дипломатов, США намерены отозвать около трети истребителей и часть других средств, которые европейским странам будет трудно заменить, включая стратегические бомбардировщики. Официальные лица НАТО выясняют, какие страны смогут восполнить эти пробелы и насколько быстро.

Решение о сокращении военного контингента США в Европе вступит в силу немедленно, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что это сокращение коснется лишь сил на случай чрезвычайной ситуации, а не текущего военного присутствия США в Европе.

Европейские столицы пообещали взять на себя больше ответственности в составе НАТО. Особенно это касается Восточной Европы, чьи лидеры по-прежнему считают западный альянс важнейшим оплотом против России, которая ведет спецоперацию на Украине и нарушает воздушное пространство НАТО, испытывая ее решимость.

Несмотря на планы по сокращению, США по-прежнему располагают десятками тысяч военнослужащих и ядерными боеголовками по всей Европе и по-прежнему глубоко вовлечены в систему командования НАТО. Пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе — высшую военную должность в НАТО — занимает американский генерал.

Президент Дональд Трамп уже высказывался о НАТО скептически — и в прошлом уже рассуждал о выводе войск, однако впоследствии всякий раз отказывался от намерений. Сегодня же его администрация предпринимает первые существенные шаги по сокращению присутствия в Европе.

Хегсет заявил, что администрация Трампа будет “откровенна” с ближайшими союзниками Вашингтона насчет необходимости взять на себя ведущую роль в НАТО. Этот альянс был краеугольным камнем американской политики безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Глава Пентагона начал встречу 32 министров обороны стран НАТО с того, что отчитал европейцев. Он посетовал на эпоху “демилитаризации” и упрекнул европейские страны в том, что они слишком озабочены такими проблемами, как изменение климата, и привыкли рассчитывать на американское военное покровительство.

Хегсет поддержал давние жалобы администрации Трампа и ее сторонников на то, что европейские страны оторвались от своего христианского прошлого, проникшись идеологией разнообразия и распахнув ворота для неевропейских беженцев, спасающихся от войны и преследований.

“Слишком долго НАТО была бумажным тигром и улицей с односторонним движением. Хватит!” — заявил Хегсет на совещании министров обороны.

“Вместо танков, истребителей и средств ПВО основное внимание уделяется гендерному равенству, перемене климата и урезанию военных расходов, — сказал он. — Границы Европы нараспашку, государства всеобщего благосостояния распухли, оборонные бюджеты сократились, а вера Европы в себя и свою цивилизацию подорвана”.

Он также подчеркнул упрек Трампа европейским лидерам за то, что они так и не одобрили войну США и Израиля против Ирана, которая перевернула вверх дном Ближний Восток и всю мировую экономику.

“Мы говорим предельно ясно и откровенно для того, чтобы восстановить основную военную роль и характер НАТО”, — подчеркнул Хегсет.

Европейские лидеры не отрицают, что их страны стремились извлечь выгоду из “дивидендов мира” по окончанию холодной войны, переключив свои бюджеты на здравоохранение, образование и социальную защиту — что характерно, во всех этих областях западноевропейские страны превосходят США.

Трамп и его предшественники в Белом доме долгое время требовали от союзников по НАТО увеличить расходы на вооруженные силы, и Трамп может гордиться тем, что заручился новыми обязательствами по этому вопросу.

Европейские официальные лица парируют, что Вашингтон давно стремится к господству в НАТО и даже призывал союзников не развивать независимые силы и средства, чтобы самому их контролировать.

Лидеры континента уверяют, что их стремление к перевооружению — не просто ответ на требования Трампа, а реакция на милитаризацию и раскол в окружающем мире. Военные бюджеты ряда европейских стран, от Дании до Польши, за последние годы выросли.

“Некоторые из наших союзников все осознали и активизировались. Вы знаете, кого я имеют в виду, и мы очень это ценим”, — заявил Хегсет, не называя имен.

Вместе с тем он подчеркнул, что другие этого не сделали, упрекнув “неуспевающих”, а также тех, кто отказал США в доступе к базам для ударов по Ирану, хотя эта война по выбору Трампа выходит за рамки евроатлантической компетенции НАТО. “Это было позорно”, — подчеркнул Хегсет.

В результате, добавил он, Пентагон “пересмотрит расстановку американских войск и их базирование в Европе”. Он сказал, что это займет до полугода, учитывая вклад европейского командования армии США, а также консультации с Конгрессом и союзниками по НАТО.

“Но имейте в виду, — предупредил Хегсет. — Это будет настоящий пересмотр.Он призван гарантировать быстрое и необратимое продвижение НАТО к лидерству в Европе”.

Чтобы подтолкнуть союзников к дальнейшим действиям, он добавил: “Мы будем внимательно следить за отстающими и теми, кто говорят “нет” или “может быть””. Он предупредил, что некоторые страны получат “неуд”, не вдаваясь в подробности.

Европейские столицы ожидали сокращения вооруженных сил США, но вместе с тем потребовали ясности в отношении планов Вашингтона. Дипломаты провели основную часть прошлого года в ожидании обзора глобальной политики Пентагона, но так не дождались пояснений. В последние месяцы Трамп опубликовал у себя в социальных сетях противоречивые сведения о запланированном выводе 5 тысяч военнослужащих из Германии.

Республиканцы Конгресса недовольны сокращениями и подчас прямо критикуют администрацию за неподобающее обращение с давними союзниками.

В предварительной версии знакового законопроекта об оборонной политике сенатский комитет по вооруженным силам дополнительно ограничил право Пентагона выводить войска с континента без предварительных консультаций с законодателями. Законопроект еще не был полностью рассмотрен в Сенате и, как ожидается, вступит в силу не ранее конца этого года.

Упреки Трампа в адрес НАТО, угрозы покинуть альянс и регулярные попытки отобрать Гренландию у союзника по НАТО Дании ввергли альянс в кризис, невиданный на памяти поколений.

Президент усомнился в основополагающем принципе НАТО — статье 5 о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного из союзников считается нападением на весь альянс.

Приступая к трудному и затратному укреплению обороны, европейские лидеры пытались уговорить Трампа сохранить эти гарантии в силе.

НАТО продолжает служить платформой для реализации военных интересов США. Ряд европейских стран, включая Германию и Великобританию, предоставили свои базы и воздушное пространство для военных действий в Иране, хотя их политики стремились отмежеваться от конфликта и лично президента США, непопулярных на континенте. Некоторые страны, в частности Испания, разгневали Трампа тем, что выступили против войны.

Подписанное на этой неделе соглашение США с Ираном помогает разрядить напряженность в отношениях с европейскими лидерами.

Некоторые европейские чиновники утверждают, что даже в случае резкого отступления США будет удобнее укрепить оборону с помощью НАТО и взять в свои руки бразды правления в рамках действующей структуры, а не начинать все сначала.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам рано утром в четверг, что не осведомлен о дальнейших планах США. Писториус призвал разработать “дорожную карту” грядущего сокращения и признал, что оперативно заменить часть средств будет сложно — в частности, для нанесения точных ударов.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что предстоят “серьезные дискуссии о том, кому что предстоит сделать”, чтобы заполнить пробелы, оставленные США в системе вооруженных сил НАТО, а также объединить силы и средства, которые страны готовы мобилизовать в военное время.

“Мы полностью заменим американские платформы. Они выводят немалую часть своих сил и средств”, — сказал Франкен, добавив, что Бельгия предоставит истребители, разведывательные беспилотники и военно-морские средства.

Генеральный секретарь НАТО Рютте умалил назревшую враждебность и подчеркнул, что США своими действиями придают военным планам “реализма”.

В четверг Хегсет также пригрозил сократить ежегодные взносы США в общий бюджет НАТО, если европейские страны не увеличат свои военные расходы подобающим образом.

Однако этот бюджет относительно невелик и в основном идет на административные траты, которые распределяются между союзниками. Их не следует путать с несопоставимо бóльшими военными расходами. США оплачивают около 15% расходов НАТО, как и Германия, за которой следуют Франция и Великобритания с показателем порядка 10%.

Вместо этого основная часть расходов НАТО приходится на финансирование национальных вооруженных сил и арсенала на уровне отдельных стран. Администрация Трампа стремится увеличить, а не сократить оборонный бюджет США.

Статья написана при участии Ноя Робертсона из Вашингтона