Постоянная база США в Польше. Косиняк-Камыш: глава Пентагона за (Polsat TV, Польша)

Polsat TV: Польша выпрашивает себе постоянную американскую военную базу

В Вашингтоне положительно относятся к предложению Польши о создании постоянной базы американских войск на ее территории, сообщает Polsat TV со ссылкой на заявление главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. США объявили о ревизии своих войск в Европе, вот Польша и суетится.

Матеуш Бальцерек (Mateusz Balcerek)

"Соединенные Штаты положительно относятся к предложению Польши о создании постоянной базы американских войск на территории нашей Родины", — заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. "Однако окончательное решение будет зависеть от деталей такого соглашения", — добавил политик, ссылаясь на полученное от американцев письмо.

Глава Минобороны Польши принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе в преддверии запланированного на 7 и 8 июля саммита Альянса в столице Турции Анкаре.

На пресс-конференции Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что он говорил с главой Пентагона Питом Хегсетом о взаимодействии и коллективной обороне, а также обсудил вопросы, связанные с безопасностью Польши и ее сотрудничеством с США. Глава польского оборонного ведомства рассказал, что получил официальный ответ на письмо от 29 мая, в котором сигнализировалась готовность Польши создать постоянную базу американских войск.

Глава Минобороны РП: американцы открыты для предложения о создании постоянных баз США в Польше

"Я рад сообщить, что военный министр вместе со всей своей командой положительно относятся к предложению Польши о создании постоянной базы американских войск на территории нашей Родины", — сказал глава Минобороны.

Министр также зачитал журналистам фрагмент ответа относительно постоянных военных баз, который польская сторона получила от США.

"В национальной оборонной стратегии США четко сказано, что Министерство войны будет уделять первоочередное внимание взаимодействию с такими образцовыми союзниками, как Польша, которые вносят свой вклад в союзническую систему обороны. В связи с этим я имею удовольствие сообщить о том, что Министерство войны открыто к предложению Польши о постоянном размещении американских войск на ее территории, хотя окончательное решение будет зависеть от деталей такого соглашения", — процитировал Косиняк-Камыш американский ответ на польское предложение.

"Мы также договорились о том, что наши команды детально проанализирую вопрос. Совет министров, премьер-министр Дональд Туск на последнем заседании уполномочил меня координировать эти действия с польской стороны, вести диалог, проводить переговоры с американской стороной, осуществлять логистическую подготовку", — заявил глава Министерства обороны.

По его словам, работа предстоит большая. Он поблагодарил США за позитивное рассмотрение польского предложения о начале "очень конкретного процесса" в направлении постоянной дислокации американских войск на территории Республики Польша.

"Здесь мы все играем в одной команде: президент, правительство, все поляки. Постоянное присутствие американских войск, которого добивались предыдущие правительства в течение многих лет — это вопрос наших национальных стратегических интересов", — отметил глава польского Минобороны.

Хегсет: мы начинаем ревизию войск США в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет в четверг объявил о ревизии присутствия вооруженных сил и баз США в Европе, которая продлится до шести месяцев. "Некоторые страны Альянса этот экзамен провалят, другие сдадут его на отлично", — отметил он.

"Европа может и должна взять на себя основную ответственность за свою конвенциональную оборону, как это был обещано на саммите НАТО в Гааге, и среди всего прочего, обеспечить защиту Европы для будущих поколений. Мы знаем, что наши союзники на это способны, и сейчас для этого пришло время", — сказал Хегсет на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

При этом он отметил, что некоторые страны Альянса еще не определились с тем, как они намерены выполнить свои обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге в 2025 году.

"В будущем наши ежегодные членские взносы в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами своих обязательств по расходам на оборону. Если другие союзники не увеличат свои расходы в срочном порядке, наши членские взносы сократятся", — заявил глава Пентагона.

Хегсет связал объявленную ревизию с концепцией изменения модели Альянса, которая подразумевает, что Европа берет на себя основную ответственность за свою конвенциональную оборону. Он также объявил, что ревизия будет включать консультации с американским военным командованием, Европейским командованием США (EUCOM), Конгрессом США и союзниками.

Глава Пентагона заявил, что часть союзников не согласилась на использование Америкой военных баз и инфраструктуры в операциях в контексте действий на Ближнем Востоке.

"Президент США Дональд Трамп протестировал готовность наших союзников поддержать Америку, когда мы обратились к ним за помощью, и слишком многие из них этого испытания не выдержали. Соединенные Штаты защищали Европу в течение нескольких поколений, а все, чего просил президент, это разрешить нашим самолетам взлетать с баз в Европе, а нашим кораблям выйти из портов, чтобы атаковать цели на Ближнем Востоке — иранские цели, которые угрожают европейским интересам даже более непосредственно, чем нам. Но слишком много союзников отказались, попытавшись втянуть нас в запутанные дебаты или же публично критиковали нас за то, что они сами не были готовы или не могли сделать. Это был позор", — сказал он.

Хегсет похвалил Европу за помощь Украине

Хегсет также прокомментировал события на украинском театре военных действий, подчеркнув, что европейские государства взяли на себя большую ответственность за финансирование военной поддержки Киева. Он считает, что это правильный подход.

"Несмотря на постоянные атаки России, украинцы удерживают позиции. Мы говорили, что это можно сделать, что наши союзники способны быть лидерами (…). Это происходит и подтверждает правильность подхода президента Трампа, подхода, который подготовит почву для мира", — сказал он.