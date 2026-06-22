Войти
Известия.ru

Минобороны РФ изучило отчет США о биолабораториях на Украине. Главное

424
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Минобороны РФ впервые прокомментировало отчет США о биолабораториях

В Минобороны России 19 июня заявили, что на Украине зафиксированы завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в институте Мечникова, который реконструируется при участии США. В ведомстве добавили, что американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Главное по этой теме — в материале «Известий».

Финансирование биолабораторий со стороны США

Офис главы нацразведки США 12 июня обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Отмечалось, что власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах, в том числе на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, выразила надежду, что Соединенные Штаты завершат расследование в отношении своих биологических программ за рубежом и рассекретят факты о деятельности биолабораторий.

США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине

Минобороны РФ, комментируя данные главы Национальной разведки Соединенных Штатов, подчеркнуло, что американские власти намеренно скрывали данные о биолабораториях по всему миру. Ртищев отметил, что многие из финансируемых лабораторий проводили исследования с опасными патогенами практически без контроля и надзора. Исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов. Российская сторона намерена добиваться разъяснения ситуации на международных площадках, добавил генерал-лейтенант.

Завышенные объемы возбудителей инфекций

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что заказчиком реконструкции института выступает Пентагон, а подрядчиком — аффилированная с американским военным ведомством компания «Блэк энд Вич». Он напомнил, что деятельность института ранее вызывала вопросы на консультативном совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Тогда речь шла о необоснованно завышенных объемах хранения контейнеров с патогенами при отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. В Минобороны добавили, что номенклатура патогенов не соответствует проблемам в сфере здравоохранения на Украине, где наблюдается рост заболеваемости краснухой, дифтерией и туберкулезом. Это, согласно данным российского оборонного ведомства, свидетельствует о попытках разработки компонентов биологического оружия.

Другие биологические объекты

Помимо института Мечникова, Минобороны РФ также указало на институт ветеринарной медицины в Харькове, где изучаются тяжелые заболевания животных, способные передаваться человеку, включая высокопатогенный грипп птиц, африканскую и классическую чуму свиней. Кроме того, упоминаются проекты под кодовым названием «Ю-Пи», направленные на изучение риккетсий, переносчиков туляремии и сибирской язвы, а также других инфекций

Нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

В Минобороны добавили, что Россия считает опубликованные документы очередным доказательством нарушения Киевом своих обязательств в рамках Конвенции и будет добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках. Все обвинения РФ и в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности — абсолютно ложны, подчеркнули в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"