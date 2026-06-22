Минобороны РФ впервые прокомментировало отчет США о биолабораториях

В Минобороны России 19 июня заявили, что на Украине зафиксированы завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в институте Мечникова, который реконструируется при участии США. В ведомстве добавили, что американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Главное по этой теме — в материале «Известий».

Финансирование биолабораторий со стороны США

Офис главы нацразведки США 12 июня обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Отмечалось, что власти США намеренно скрывали от американцев сведения о существовании финансируемых Вашингтоном лабораторий в других странах, в том числе на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, выразила надежду, что Соединенные Штаты завершат расследование в отношении своих биологических программ за рубежом и рассекретят факты о деятельности биолабораторий.

США намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине

Минобороны РФ, комментируя данные главы Национальной разведки Соединенных Штатов, подчеркнуло, что американские власти намеренно скрывали данные о биолабораториях по всему миру. Ртищев отметил, что многие из финансируемых лабораторий проводили исследования с опасными патогенами практически без контроля и надзора. Исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов. Российская сторона намерена добиваться разъяснения ситуации на международных площадках, добавил генерал-лейтенант.

Завышенные объемы возбудителей инфекций

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что заказчиком реконструкции института выступает Пентагон, а подрядчиком — аффилированная с американским военным ведомством компания «Блэк энд Вич». Он напомнил, что деятельность института ранее вызывала вопросы на консультативном совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Тогда речь шла о необоснованно завышенных объемах хранения контейнеров с патогенами при отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. В Минобороны добавили, что номенклатура патогенов не соответствует проблемам в сфере здравоохранения на Украине, где наблюдается рост заболеваемости краснухой, дифтерией и туберкулезом. Это, согласно данным российского оборонного ведомства, свидетельствует о попытках разработки компонентов биологического оружия.

Другие биологические объекты

Помимо института Мечникова, Минобороны РФ также указало на институт ветеринарной медицины в Харькове, где изучаются тяжелые заболевания животных, способные передаваться человеку, включая высокопатогенный грипп птиц, африканскую и классическую чуму свиней. Кроме того, упоминаются проекты под кодовым названием «Ю-Пи», направленные на изучение риккетсий, переносчиков туляремии и сибирской язвы, а также других инфекций

Нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

В Минобороны добавили, что Россия считает опубликованные документы очередным доказательством нарушения Киевом своих обязательств в рамках Конвенции и будет добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках. Все обвинения РФ и в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности — абсолютно ложны, подчеркнули в ведомстве.