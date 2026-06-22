Минобороны США призвало НАТО активнее закупать американское оружие для Киева в рамках инициативы PURL

ЦАМТО, 19 июня. Странам НАТО следует увеличивать свою поддержку Киева посредством программы закупки американского оружия PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.

"Важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и даже увеличивали свою поддержку Украины через инициативу PURL. Это поможет обеспечить поступление ключевых материалов на линию боевого соприкосновения", – цитирует "РИА Новости" заявление Э.Колби на заседании контактной группы по поддержке Украины.