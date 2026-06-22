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ЦАМТО

Британия передаст Украине 150 тыс. беспилотников и 350 зенитных ракет для систем ПВО до конца года

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Флаги Великобритании и Украины
Флаги Великобритании и Украины.
Источник изображения: Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

ЦАМТО, 19 июня. Великобритания передаст Украине 150 тыс. БЛА и 350 зенитных ракет для систем ПВО до конца года, сообщило 18 июня британское Министерство обороны.

"Великобритания предоставит Украине 150 тыс. беспилотных летательных аппаратов к концу года", – цитирует "РИА Новости" заявление военного ведомства.

В пакет помощи для Киева также войдут 350 зенитных ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.

Всего объем помощи Киеву составит 752 млн. фунтов стерлингов (почти 1 млрд. долл.). Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов, о котором Лондон объявил в 2024 году. Средства Британия изымает из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.

Отмечается, что об этих мерах поддержки Украине объявил британский министр обороны Дэн Джарвис в ходе министерской встречи НАТО и заседания контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", сообщает "РИА Новости".

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