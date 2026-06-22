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В Пентагоне заявили об аномальных находках на территории России и Китая

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Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press.

NYP: Пентагон заподозрил, что Россия и Китай исследовали обломки сбитых НЛО

Россия и Китай обнаружили аномальные находки на территории своих стран. Речь о сбитых неопознанных летающих объектах (НЛО), которые Москва и Пекин попытались реконструировать, такое подозрение возникло в американском Пентагоне, передает New York Post (NYP).

Заявление об аномальных объектах, найденных на территориях РФ и КНР, сделал исполнительный директор UAP Disclosure Foundatio Джордан Флауэрс, опираясь на недавно рассекреченные документы об НЛО.

«У нас также есть основания полагать, что китайцы и русские, возможно, извлекли объекты, связанные с этим, и, возможно, попытались реконструировать их», — сказал Флауэрс. Он напомнил, что аналогичные теории выдвигал ранее экс-офицер разведки ВВС Дэвид Груш.

По его словам, страны пытаются опередить друг друга в исследованиях упавших НЛО, и это может иметь «чрезвычайные последствия» для национальной безопасности США.

Ранее ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой. Их скорость оценивали в 12 тысяч километров в час.

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Страны
Китай
Россия
США
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