Перспективная АПЛ США рискует повторить судьбу проблемных проектов Пентагона

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ВМС США продолжают представлять перспективную атомную подводную лодку SSN(X) как будущую основу своего подводного флота. Предполагается, что она объединит высокую огневую мощь подводных лодок типа Seawolf, малую заметность типа Virginia и автономность стратегических ракетоносцев типа Columbia. Однако за громкими заявлениями скрываются серьёзные проблемы. Начало строительства уже несколько раз переносилось, а стоимость одной лодки, по оценкам американских специалистов, может достигнуть 8,7 млрд долларов.

Первоначально закупку головной лодки планировали начать в 2031 году, затем сроки сдвинули на 2035-й, а теперь речь идет уже о начале 2040-х годов. Одной из главных причин называют состояние американской судостроительной отрасли. Две верфи, способные строить атомные подводные лодки, уже перегружены заказами на лодки типов Virginia и Columbia и не справляются даже с существующими планами производства. Из-за нехватки квалифицированных специалистов, ограниченных производственных мощностей и дефицита комплектующих темпы строительства остаются значительно ниже запланированных.

Дополнительные вопросы вызывает и сама стоимость программы. Даже действующие атомные подводные лодки типа Virginia за последние годы существенно подорожали, тогда как SSN(X) обойдется почти вдвое дороже. При этом окончательный облик проекта до сих пор не утвержден. Продолжаются обсуждения типа ядерной энергетической установки, а отдельные технические решения находятся лишь на стадии исследований. Фактически ВМС США вынуждены продолжать закупки уже освоенных лодок типа Virginia, поскольку создание нового поколения пока связано со слишком высокими рисками.

Скептицизм усиливает опыт реализации предыдущих американских военно-морских программ. Эсминцы типа Zumwalt, корабли прибрежной зоны LCS, авианосцы типа Ford и фрегаты типа Constellation сопровождались многолетними задержками, ростом стоимости и техническими проблемами. Хотя программа атомных подводных лодок Virginia считается одной из наиболее успешных в американском судостроении, переход к полностью новому проекту потребует значительно больших ресурсов и возможностей. Поэтому главный вопрос сегодня заключается уже не в том, насколько мощной окажется SSN(X), а сможет ли американская промышленность вообще построить такую лодку в условиях перегруженных верфей, растущих расходов и накопившихся проблем оборонного судостроения.