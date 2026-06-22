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На крупнейшей военной верфи России заложена новая ударная атомная подлодка класса “Ясень-М” (Military Watch Magazine, США)

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День Северного флота ВМФ России. Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.
День Северного флота ВМФ России. Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

Россия создала подлодку класса "Ясень-М", пишет MWM. Это чудовище из морских глубин позволит долгие годы держать врагов в страхе.

Крупнейшая российская верфь "Севмаш" на северо-западе страны заложила многоцелевую атомную подводную лодку "Мурманск" класса "Ясень-М". Подлодка станет девятой в классе, и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев прокомментировал ее возможности так: "Хотел бы отметить, что Россия — одна из немногих стран мира, способных создавать и строить такие корабли и иметь их на вооружении... Мы строим лучшие корабли, лучшие атомные подводные лодки. Это результат огромного коллективного труда всей нашей страны". ВМФ России эксплуатирует пять подводных лодок класса "Ясень", и еще четыре находятся на различных стадиях строительства. В марте Моисеев подтвердил, что в течение следующих десяти лет ВМФ полностью перейдет на ударные подлодки классов "Ясень" и "Ясень-М".

Рассуждая о возможностях класса "Ясень-М", Моисеев отметил: "Подводные лодки проекта воплотили самые передовые достижения отечественной науки, технологии, уникальные конструкторские решения. Они являются современными эффективными морскими боевыми системами, способными решать весь спектр боевых задач самостоятельно и в составе разнородных группировок ВМФ практически в любом районе Мирового океана, оставаясь скрытными, незаметными для других". Ранее адмирал подчеркнул их выдающиеся поисковые, ударные и оборонительные возможности, а также высокоэффективное вооружение. "В его боекомплекте все имеющееся на ВМФ современное ракетное вооружение — „Калибр“, „Оникс“, „Циркон“ и морское подводное оружие. Корабль способен длительно действовать практически в любом районе океана и, конечно, наносить удары по корабельным группировкам, наземным объектам любого противника", — заявил он в марте.

В настоящее время на вооружении ВМФ России находятся пять ударных атомных подводных лодок проекта 949А "Антей" (по классификации НАТО: Oscar II или "Оскар"), введенных в эксплуатацию в 1990-1996 годах. Эти корабли водоизмещением 19 400 тонн значительно крупнее, но дороже в обслуживании, чем "Ясени" и при этом обладают более ограниченными боевыми возможностями. Ожидается, что все пять "Антеев" со временем будут заменены "Ясенями". Несмотря на то, что с распадом СССР ВПК России по целому ряду показателей отстал от Китая и США, по производству атомных подводных лодок он остается ведущим в мире, а класс "Ясень-М" считается претендентом на звание самых боеспособных ударных атомных подводных лодок. Ожидается, что это звание он будет сохранять как минимум до тех пор, пока в эксплуатацию не поступит китайская лодка "тип 095", первая из которых, как было подтверждено в начале 2026 года, была спущена на воду.

К выдающимся особенностям класса "Ясень-М" относятся виброгасящие платформы для установки оборудования, усовершенствованная конструкция двигателя, звукоизоляционное покрытие и многочисленные меры по снижению шума, которые сделали его одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире. Скрытность сочетается с большим количеством вооружения и датчиков, чье размещение стало возможным благодаря как эффективной конструкции, так и водоизмещению в 14 тысяч тонн.

Крупнейшая ударная подводная лодка в мире, "Ясень-М" оснащен необычайно мощными гидролокаторами. Занявшая почти всю носовую часть антенна обеспечивает чрезвычайно большую дальность обнаружения. Подлодки класса "Ясень-М" и прежде лидировали по ракетным возможностям, однако внедрение в 2025 году гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 "Циркон" еще повысило боевую эффективность при поражении ключевых морских и наземных целей. Оснащенные "Цирконом" подлодки могут угрожать авианосным ударным группам, крупным военным кораблям, командным центрам и другим стратегическим объектам с гораздо больших и безопасных расстояний — преодолевая при этом противоракетную оборону противника.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
ВПК РФ
Севмаш
Проекты
949А Антей
ГЗЛА
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