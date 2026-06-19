Макрон играет с огнем, а Россия готовится к ядерной развязке (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Норвегия присоединяется к французскому "ядерному зонтику"

Россия и Белоруссия радикально изменили подход к проведению ядерных учений, пишет Al Jazeera. Они больше не церемонятся: в предполагаемого противника летит все, что стоит в шахтах.

Андрей Фролов (أندريه فرولوف)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере официально объявил о присоединении страны к французскому "ядерному зонтику". Осло, наряду с еще девятью европейскими столицами, примет участие в оценке роли французского ядерного потенциала в обеспечении безопасности и укреплении системы сдерживания в Европе.

Помимо "ядерного зонтика", соглашение с Парижем предусматривает расширение сотрудничества в таких сферах, как противодействие гибридным угрозам, космическая безопасность, морская безопасность, киберзащита, поддержка Украины и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Этот документ получил название "Нарвикские соглашения".

Решение Норвегии соответствует инициативе Макрона о "Продвинутой ядерной доктрине", о которой было объявлено в марте 2026 года.

Стоит отметить, что во французской инициативе в сфере ядерного сдерживания участвуют десять стран: Франция, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Дания, Бельгия, Греция и Норвегия.

Французская инициатива свидетельствует о том, что вопросы европейской безопасности сегодня приобретают особую значимость, а также отражает развитие французской ядерной политики, все больше ориентированной на "европейское измерение". Франция провела консультации по этому вопросу с Соединенными Штатами и НАТО. В более широком контексте эта инициатива показывает, что европейские государства стремятся играть все более значимую роль в обеспечении собственной безопасности.

Стоит отметить, что франко-норвежское соглашение фактически подтверждает и дополняет положения 5-й статьи НАТО о взаимной помощи между государствами-членами.

Этот документ затрагивает четыре области:

Оперативное сотрудничество в странах Северной Европы: Франция является одним из наиболее активных союзников в Северном регионе, а соглашение способствует дальнейшему расширению сотрудничества между странами.

Планирование, инфраструктура и предварительное размещение военной техники: эти меры способствуют более эффективной интеграции Франции в национальные и союзнические планы на случай чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. Их цель — обеспечить более быструю переброску подкреплений со стороны одного из ключевых европейских союзников.

Учения и маневры: Франция входит в число государств, которые наиболее активно проводят военные учения и маневры на территории Норвегии. Соглашение создает четкую и обязательную основу для дальнейшего развития сотрудничества.

Сотрудничество в оборонной промышленности: расширение взаимодействия в этой сфере имеет ключевое значение для укрепления роли норвежской оборонной промышленности в ведущих европейских оборонных программах. Это способствует повышению уровня готовности к кризисным ситуациям и одновременно укрепляет конкурентоспособность отрасли.

В 2026 году произошел значительный поворот во французском подходе к ядерному сдерживанию. С момента создания собственной ядерной бомбы в 1960 году Париж придерживался принципа полной независимости в вопросах ядерного оружия. Однако в 2026 году Макрон предложил существенное изменение этой доктрины: союзники теперь могут участвовать во французских ядерных учениях, а французские стратегические ядерные силы могут быть развернуты на территории Европы.

Так как речь идет о военно-воздушных силах, это может означать, что количество французских ракет ASMP-A, которые могут быть направлены в сторону России, возрастет.

Стоит отметить, что Норвегия, Швеция и Польша, как государства, расположенные ближе всего к российским границам, имеют особое стратегическое значение для Москвы. Данная ситуация уже получила практическое развитие: в сентябре 2025 года Франция направила три истребителя Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье на польские аэродромы.

События в Норвегии практически совпали по времени с крупными ядерными учениями, проведенными российскими и белорусскими вооруженными силами, кульминацией которых стали испытательные пуски.

Помимо традиционных пусков баллистических ракет "Ярс" и "Синева", российские военные также провели запуски гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", а белорусские — ракеты "Искандер" на полигоне Капустин-Яр.

Ключевое изменение в сценарии учений заключалось в отказе от традиционной "лестницы эскалации", при которой предполагаемая агрессия сначала сдерживается применением тактического и конвенционального ядерного оружия, а затем конфликт постепенно перерастает в глобальное противостояние с последующим задействованием стратегических ядерных сил.

В действительности российские и белорусские вооруженные силы продемонстрировали совершенно иной подход. Вместо поэтапной эскалации был отработан единый сценарий нанесения поражения противнику, предусматривающий одновременное использование тактических, оперативно-тактических и ядерно-стратегических систем вооружения.

Ничего себе! При этом речь шла не о полномасштабной ядерной войне, а, вероятно, о концепции "ограниченного ядерного удара", согласно которой силы условного агрессора должны быть не просто сдержаны, а в кратчайшие сроки нейтрализованы за счет согласованного применения тактических, оперативно-тактических и стратегических ядерных средств.

Со стороны может показаться, что все это приближает Россию и некоторые европейские страны к ядерному конфликту. В действительности ситуация не настолько критична, хотя и не внушает чрезмерного оптимизма.

Начнем с того, что инициатива Макрона по расширению французского "ядерного зонтика" на другие европейские страны, вероятно, утратит актуальность после его ухода с поста президента в следующем году. Как известно, он не сможет баллотироваться на третий срок, и маловероятно, что следующий президент поддержит идею расширения французских ядерных обязательств перед европейскими союзниками. Скорее всего, после ухода Макрона эта инициатива будет постепенно свернута.

Позиция Москвы в отношении применения ядерного оружия давно сформирована и подробно изложена в документе "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", обновленная версия которого была подписана президентом Путиным в ноябре 2024 года. В документе обозначены четыре обстоятельства, которые могут привести к тому, что Москва применит ядерное оружие:

Поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и (или) ее союзников.

Применение противником ядерного или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников, по воинским формированиям и (или) объектам Российской Федерации, расположенным за пределами ее территории;

Воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности.

На данный момент ни одно из этих условий не выполнено, и, по мере того как обязательства США перед Европой будут сокращаться, вероятность их выполнения также будет уменьшаться.

Сложно представить, что Франция самостоятельно решится на превентивные ядерные удары по России. Однако риск резкой эскалации все же сохраняется. Если ситуация на Украине резко изменится в пользу России, это может привести к решению европейских стран напрямую направить войска на Украину и перейти от косвенного противостояния к открытому военному конфликту.

В этом случае риск применения ядерного оружия в Европе и ответных действий со стороны России существенно возрастет.

Об авторе: Андрей Львович Фролов — доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ) в России.