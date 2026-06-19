Войти
IXBT.com

Курчатовский институт оштрафован на 110 миллионов за срыв сроков импортозамещения чипов Intel, Broadcom и Marvell

393
0
0

В России должен был появиться контроллер RAID-массивов большой ёмкости, но появился ли — неизвестно

Минпромторг России взыскал с Научно-исследовательского института системных исследований РАН (НИИСИ, входит в НИЦ «Курчатовский институт») неустойку в размере 110,4 млн рублей за срыв сроков выполнения опытно-конструкторских работ по разработке отечественных микросхем. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает CNews.

Изображение: Intel

Источник изображения: ixbt.com

Контракт между Минпромторгом и НИИСИ был заключён в ноябре 2017 года на сумму 544,6 млн рублей. Завершить работы планировалось к ноябрю 2019 года, однако фактически проект был сдан только в августе 2020 года — с задержкой на 285 дней.

В рамках проекта институт должен был разработать два типа специализированных микросхем: маршрутизатор высокоскоростного интерфейса RapidIO и контроллер RAID-массивов большой ёмкости. Эти решения рассматривались как отечественные аналоги зарубежных чипов компаний IDT (Renesas), Intel, Marvell и Broadcom. Предполагалось, что созданные микросхемы будут использоваться в системах хранения данных и высокоскоростной коммутации в рамках программ импортозамещения.

Причины задержки официально не раскрываются. Также неизвестно, было ли впоследствии налажено серийное производство разработанных микросхем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 12:02
  • 16103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 06:00
  • 2
Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
  • 18.06 16:22
  • 0
Комментарий к "Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет"
  • 18.06 16:09
  • 1138
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 18.06 05:40
  • 1
Военкор призвал наносить удары по мостам и ликвидировать руководство Украины
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики