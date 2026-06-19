Курчатовский институт оштрафован на 110 миллионов за срыв сроков импортозамещения чипов Intel, Broadcom и Marvell

В России должен был появиться контроллер RAID-массивов большой ёмкости, но появился ли — неизвестно

Минпромторг России взыскал с Научно-исследовательского института системных исследований РАН (НИИСИ, входит в НИЦ «Курчатовский институт») неустойку в размере 110,4 млн рублей за срыв сроков выполнения опытно-конструкторских работ по разработке отечественных микросхем. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает CNews.

Изображение: Intel Источник изображения: ixbt.com

Контракт между Минпромторгом и НИИСИ был заключён в ноябре 2017 года на сумму 544,6 млн рублей. Завершить работы планировалось к ноябрю 2019 года, однако фактически проект был сдан только в августе 2020 года — с задержкой на 285 дней.

В рамках проекта институт должен был разработать два типа специализированных микросхем: маршрутизатор высокоскоростного интерфейса RapidIO и контроллер RAID-массивов большой ёмкости. Эти решения рассматривались как отечественные аналоги зарубежных чипов компаний IDT (Renesas), Intel, Marvell и Broadcom. Предполагалось, что созданные микросхемы будут использоваться в системах хранения данных и высокоскоростной коммутации в рамках программ импортозамещения.

Причины задержки официально не раскрываются. Также неизвестно, было ли впоследствии налажено серийное производство разработанных микросхем.