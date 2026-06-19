На форуме в Минске вызвали интерес "Накидка" для танков, шлем "Барс" "Калашникова"

По словам разработчиков, отличительными особенностями съемно-модульной динамической защиты 3-го поколения является существенное повышение защиты танка от современных бронебойных подкалиберных боеприпасов типа APFSDS и тандемных кумулятивных ПТУР и РПГ

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. "Накидка" для маскировки техники, динамическая защита для танка Т-90 и титановый шлем "Барс" производства "НИИ стали" (концерн "Калашников") вызвали интерес на международной выставке "Национальная безопасность. Беларусь - 2026". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе концерна на полях мероприятия.

"В первую очередь, внимание обращает на себя комплекс средств снижения заметности танков на основе радиопоглощающего материала "Накидка". Он обеспечивает их защиту от обнаружения средствами разведки и наведения оружия", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что "Накидка" является обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники в зоне боевых действий.

Среди прочего на выставке была представлена съемно-модульная динамическая защита 3-го поколения танка Т-90МС ("Реликт"). По словам разработчиков, ее отличительными особенностями является существенное повышение защиты танка от современных бронебойных подкалиберных боеприпасов типа APFSDS и тандемных кумулятивных ПТУР и РПГ.

Также внимание представителей различных силовых ведомств, специалистов из Белоруссии и других стран привлек титановый шлем "Барс" для штурмовых операций. Он имеет уникальную защитную структуру, сочетающую наружный цельноштампованый корпус из высокопрочного титанового сплава и тканевый подпор из арамидов или сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). "Такое сочетание бронематериалов позволяет достичь наивысших защитных параметров при минимальной массе", - добавили в концерне.