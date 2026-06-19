Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в "НАТО 3.0".

"НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой "арсенала свободы". Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции "НАТО 3.0".

Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

Мария Иванова