Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани

ВСУ использовали тактику «перегрузки» российской ПВО и преследовали прежде всего медийные цели, уверены эксперты

Ночью 18 июня силы российской противовоздушной обороны перехватили около 200 украинских дронов над Москвой и областью, следует из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере «Макс». В течение нескольких часов возникшие пожары, в том числе на Московском НПЗ, были локализованы, отметил он. Всего над территорией России ВС РФ уничтожили около 1 тысячи дронов, заявили в Минобороны России. Киев использовал тактику «перегрузки» оборонных систем, планируя атаки с помощью ИИ, убеждены эксперты. Целью ударов была попытка перебить в медийной повестке эффект от проходящего в Казани саммита Россия - АСЕАН. Пока Зеленский заявляет на Западе о готовности к переговорам, его режим переходит к методам открытого террора. ВС РФ уже ответили на это жесткими ударами по военной инфраструктуре Украины.

Под прицелом — жилые кварталы и НПЗ

Атаки украинских дронов на Москву и Подмосковье начались после полуночи 18 июня. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силами ПВО с начала суток было сбито около 200 дронов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе ранения получили 16 человек, включая двоих детей.

Минобороны РФ сообщило, что всего за сутки над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей было уничтожено рекордное количество воздушных целей — 992 дрона, а также четыре крылатые ракеты и 10 авиабомб.

В столичном регионе БПЛА повредили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры в Раменском, Люберцах, Жуковском, Чехове, Павловском Посаде, Солнечногорске, Дзержинском и Котельниках. Например, в Жуковском один из аппаратов врезался в многоэтажку, а в Котельниках взрывной волной выбило стекла в трех домах, на верхних этажах вспыхнул пожар.

— Утром я пошла гулять с собакой в поле. Неожиданно раздался громкий взрыв где-то неподалеку. От страха я даже присела, — рассказала «Известиям» жительница Новой Москвы. — Вдалеке около лесной зоны был виден небольшой столб дыма. Сам взрыв я не видела, но другие собачники рассказали, что была вспышка.

На территории торгового комплекса «Садовод», после падения БПЛА, загорелись павильоны, один человек госпитализирован с осколочными ранениями. В соседнем ТЦ «Белая дача» по этой же причине начался пожар — МЧС сообщило о возгорании на площади в 25 кв. метров, которое было потушено.

Кроме того, украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил Сергей Собянин. В 14:48 в мессенджере «Макс» он написал, что «пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага», а пострадавших нет.

В ответ на террористические действия киевского режима российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины. По данным оборонного ведомства, все назначенные цели были успешно поражены. В частности, это склад ГСМ в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

Российские военные подчеркивают: удары по гражданской инфраструктуре не планируются и не наносятся — под прицелом исключительно военный и промышленный потенциал.

На словах одно, на деле другое

Регулярные удары по российским городам резко диссонируют с постоянными заявлениями Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Таким способом глава киевского режима лишь пытается усилить собственные переговорные позиции, заявил «Известиям» экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

— Обратите внимание: Зеленский говорит про успешный удар и тут же призывает к переговорам. Это воздействие на российскую аудиторию. С начала июня Зеленский практически каждый день обращается к внутренней российской аудитории, — подчеркнул он.

Недавний саммит G7 во Франции продемонстрировал, что США планируют вернуться к активной роли посредника в переговорах по Украине. По сообщениям в СМИ, возвращение Дональда Трампа к украинскому кейсу и его часовой телефонный разговор с Владимиром Путиным 14 июня вызвали серьезную тревогу в Брюсселе. Европейские лидеры опасаются, что Белый дом предпочтет двусторонний формат переговоров с Москвой без привлечения ЕС. Анонсированный визит в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера лишь подтверждает намерения Вашингтона вести собственную игру, оставив европейских союзников за рамками ключевых решений.

Сам Зеленский на G7 попытался перехватить инициативу, публично заявив о готовности встретиться с российским лидером в США при посредничестве Трампа. Однако в Кремле подобные призывы назвали «играми» и подчеркнули: никаких официальных приглашений Киев не направлял. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко резюмировал, что если Зеленский готов говорить серьезно, «то он всегда может приехать в Москву, где его примут».

По мнению Царева, европейские партнеры Украины считают, что Россию нужно расшатывать изнутри: победить ее на фронте невозможно, а вот внутренняя дестабилизация может сработать, как в эпоху перестройки. Именно поэтому Киев продолжит наносить удары, пока Зеленский примеряет на себя роль миротворца.

Расчет делается на то, что отказ российских властей от прекращения огня вызовет волну возмущения внутри общества. Зеленский пытается принудить Москву к диалогу с помощью давления, согласен член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. При этом, по его оценке, Зеленский полностью скопировал американскую тактику.

— Так же поступал и Трамп в отношении Ирана. Бомбил, иногда говорил, дескать, мы вообще вас вбомбим в каменный век, но при этом давайте вести переговоры. Но сейчас бомбардировки обусловлены проведением саммита АСЕАН в Казани, — добавил эксперт.

Медийный террор вместо военных побед

Атаки беспилотников на Москву, Подмосковье и другие российские регионы — это классические террористические акты. Ключевое отличие терроризма от диверсий заключается в том, что он всегда направлен против мирных граждан. Противник бьет по жилым кварталам, больницам, школам и даже по гражданскому транспорту, как в случае со вчерашним обстрелом автобуса с юными белорусскими футболистами, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— Цель у киевского режима одна — вселить в людей страх, расколоть российское общество и вызвать недоверие к действующей власти, которая якобы не может защитить население. На линии боевого соприкосновения Киев терпит неудачу, поэтому пытается компенсировать свои военные провалы ударами по мирным объектам, — сказал он «Известиям».

По словам эксперта, то же самое касается и ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Киев рассчитывает спровоцировать дефицит топлива и рост цен на бензин, чтобы вызвать недовольство. Таким образом противник пытается посеять раздор в российском обществе и дестабилизировать внутреннюю обстановку.

— При этом Зеленский, комментируя налеты, цинично заявляет только о целях в виде энергетической инфраструктуры, полностью замалчивая удары по жилым домам. Он просто не может признаться мировому сообществу, что действует как изувер. Впрочем, верхушка киевского режима этого уже особо и не скрывает, публично рассуждая о допустимости убийства русских, — считает Виктор Литовкин.

Очевидно, что за всей этой террористической активностью стоит Запад, отметил эксперт. Практически во всех сбитых беспилотниках находят комплектующие и компоненты американского, английского, французского и немецкого производства.

— Без этой поддержки бандеровская неонацистская шайка не смогла бы осуществлять свои атаки, — резюмировал он.

Вооруженные силы Украины применили тактику так называемой перегрузки ПВО. При планировании противник использовал ИИ. Это похоже на ситуацию, когда в человека одновременно бросают сотню теннисных мячей: как бы быстро он ни реагировал, поймать абсолютно всё физически невозможно — руки будут заняты, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Не исключено, что значительная часть запущенных БПЛА изначально выполняла роль ложных целей. Ради экономии веса и стоимости они могли быть лишены боевой части. Их задача заключалась лишь в том, чтобы принять на себя удар, заставить наши комплексы израсходовать ракеты и начать перезарядку, чтобы в этот момент другие машины нанесли удар, — объяснил он.

В налете участвовали два совершенно разных типа беспилотников, где каждому отводилась своя роль, отметил он. Первый — БПЛА самолетного типа Ан-196 «Лютый». Внешне он напоминает небольшой самолет с винтовым мотором, а скорость его движения сопоставима с автомобильной — около 150 км/ч.

— У «Лютого» есть две важные особенности, — добавил Дмитрий Корнев. — Во-первых, при подлете к цели планер автоматически начинает вилять из стороны в сторону, уклоняясь от огня. Во-вторых, его невозможно нейтрализовать методами радиоэлектронной борьбы. Аппарат движется автономно по заранее заложенной программе к нужной цели. Пытаться заглушить его бесполезно — у него отсутствует связь с оператором, которую можно было бы перехватить. Именно эти машины чаще всего попадали на видео очевидцев.

Второй — так называемые дроны-крылатые ракеты «БАРС». Эти устройства оснащены прямым крылом и небольшим реактивным двигателем, установленным поверх фюзеляжа. Благодаря такой конструкции они мчатся со скоростью хорошего спорткара — от 300 до 500 км/ч, пояснил эксперт.

— С одной стороны, сбить его сложнее, потому что он быстро летит. С другой стороны, он сделан из металла. Представьте разницу: птицу на ночном небе заметить трудно, а большой металлический лист блестит на солнце издалека. Так и для наших радиолокационных станций — этот дрон виден хорошо, — уточнил Дмитрий Корнев.

При столь высокой плотности удара остановить прорвавшиеся к цели воздушные объекты силами военизированной охраны (ВОХР) или внутренних служб безопасности предприятия, вооруженных лишь стрелковым оружием, было нереально. Инцидент еще раз подтверждает необходимость наращивания плотности зенитных средств вокруг объектов критической инфраструктуры и внедрения автоматизированных систем быстрой перезарядки, подвел итог он.

Как налеты БПЛА связаны с саммитом в Казани

Четыре аэропорта Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — 18 июня на время приостанавливали прием и выпуск рейсов. Пассажиров эвакуировали с бортов самолетов, об этом говорилось в оперативных сводках авиагаваней. Для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал, добавили в Минтрансе.

Кроме того, Московская транспортная прокуратура организовала надзор «в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг».

Закрытие столичных аэропортов бьет не только по внутренним перевозкам, но и по международным рейсам, обеспечивающим проведение саммита Россия - АСЕАН.

Помимо этого, организаторы атаки явно рассчитывали сместить фокус внимания зарубежной прессы с дипломатических успехов России на казанском саммите на сообщения о мнимой уязвимости столичной обороны.

Подобные действия идут вразрез с продвигаемым на Западе образом Украины как «жертвы конфликта». Однако Безпалько подчеркнул: Киев лишен суверенитета, им управляют внешние элиты, и западные политики это прекрасно понимают. Статус жертвы необходим лишь как инструмент для нанесения России стратегического поражения, о котором постоянно говорят в ЕС и по-прежнему часть политической элиты в США. Политолог также отметил, что украинскому самосознанию свойственна глубокая поляризация, когда в общественной мысли одновременно уживаются роли жертвы и агрессора.

— С одной стороны, их столетиями уничтожали, били, эксплуатировали, а с другой стороны — они всех побеждали, и казаки — это самые мощные войны во всей Европе. У них это уживается в сознании, — отметил эксперт.

По мнению Безпалько, в рамках такой мифологической логики привычные законы рационального мышления просто не действуют.

Юлия Леонова

Владислав Петров

Ирина Ионина