Hanwha Ocean является основным претендентом на поставку ВМС Республики Корея головного эсминца KDDX

ЦАМТО, 18 июня. Hanwha Ocean Co. является предпочтительным претендентом на разработку рабочего проекта и строительство головного эсминца следующего поколения KDDX (Korea Destroyer Next Generation) для ВМС Республики Корея, сообщают южнокорейские СМИ.

По результатам проведенной Агентством программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA) оценки Hanwha Ocean опередила также участвовавшую в тендере компанию HD Hyundai Heavy Industries на 0,5867 балла. Ожидается, DAPA официально объявит победителя тендера в ближайшее время.

В рамках проекта стоимостью 7,8 трлн. вон (5,1 млрд. долл.) для ВМС Республики Корея планируется построить 6 кораблей водоизмещением около 6000 т.

По оценке ряда экспертов, выбор Hanwha Ocean является отходом от сложившейся традиции. Исторически Hanwha Ocean (ранее DSME) отвечала за проектирование и постройку головных подводных лодок для ВМС Республики Корея, а Hyundai Heavy Industries – за проектирование и строительство надводных боевых кораблей.

По сообщениям, на результат конкурса повлияли штрафные санкции, наложенные на компанию HD Hyundai Heavy Industries. Компания получила снижение оценки за неудовлетворительное обеспечение безопасности на 1,2 балла после того, как ее сотрудники были признаны виновными в нарушении Закона о защите военной тайны из-за несанкционированного получения материалов концептуального проекта KDDX.

Как сообщал ЦАМТО, весной 2026 года DAPA объявило о начале тендера в рамках программы строительства эскадренных миноносцев следующего поколения KDDX для ВМС Республики Корея. Соответствующие запросы о предложениях на разработку рабочего проекта и постройку головного корабля 23 марта и 26 марта были направлены вошедшим в короткий список претендентов компаниям HD Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean. Крайним сроком представления предложений стало 15 мая. После оценки DAPA победителя конкурса планировалось определить к июлю 2026 года.