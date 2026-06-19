Бельгия отправляет Киеву семь истребителей F-16, из которых четыре – «доноры»

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Бельгийские военные ожидают в ближайшее время поступления от США 42 самолетов F-35, контракт на поставку которых был заключен в 2018 году. Как только они прибудут, Украина может рассчитывать на получение от Бельгии списанных истребителей F-16.

Об этом бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил журналистам перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что Бельгия для начала отправляет Киеву семь истребителей F-16, из которых четыре – «доноры». Они должны прибыть на Украину уже в этом году.

Изначально Брюссель собирался поставить только четыре самолета, которые годятся только на запчасти для других F-16. Затем бельгийское руководство решило добавить к ним еще три истребителя, которые находятся в работоспособном состоянии. По словам министра обороны, эти три самолета будут защищать украинское небо от «российской агрессии».

Объявляя о таком решении, Франкен заявил:

Бельгия нарастит помощь Украине.

По его словам, истребители F-16 являются отличным средством, уже проявившим себя в борьбе с российскими дронами и крылатыми ракетами, охарактеризовав их как «многоцелевую платформу».

Франкен сообщил, что намерен предложить правительству Бельгии в течение ближайших лет передать Киеву все имеющиеся в стране F-16.

Предполагается, что бельгийские Вооруженные силы располагают 40 такими боевыми машинами. Они находятся в строю уже около 40 лет. Сроки их прибытия на Украину зависят от слишком многих факторов.