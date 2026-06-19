Швеция выделит 108 млн. долл. на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL

ЦАМТО, 18 июня. Швеция выделяет 108 млн. долл. на закупку американского оружия для Украины, сообщило Минобороны королевства.

"Швеция выделяет 108 млн. долл. Украине в рамках инициативы PURL", – цитирует "РИА Новости" сообщение военного ведомства, размещенное на сайте правительства.

По данным Минобороны, с 2022 года Швеция направила Киеву военную помощь на 128 млрд. шведских крон (около 13 млрд. долл.).

Инициатива PURL не предусматривает оказания США прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.