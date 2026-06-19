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ЦАМТО

ЦАМТО: своих баллистических ракет у Украины нет, это помощь ЕС и Британии

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Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.
Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 18 июня. Возможности ВПК Украины по разработке и серийному производству баллистических ракет напрямую зависят от помощи Запада и, в первую очередь, Великобритании.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу ТСН заявил, что "украинская баллистика изменит ход конфликта и статус Украины в мире".

"Возможности ВПК Украины в разработке и серийном производстве крылатых и баллистических ракет определяются, прежде всего, западной военно-технической помощью и, в первую очередь, Великобританией, где налажено их производство и транспортировка на Украину под видом гражданских грузов. Не исключена и крупноузловая сборка британских ракет на территории Украины", – сказал И.Коротченко.

Он уточнил, что в первую очередь это касается узлов и блоков электронной аппаратуры, двигательных установок и другого оборудования для серийного выпуска крылатых ракет "Фламинго" и баллистических FP-7 и FP-9.

"Это плод разработки и модернизации оборонной промышленности Соединенного Королевства и участия на конечном этапе украинских соисполнителей", – отметил директор ЦАМТО.

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