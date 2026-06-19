ЦАМТО: своих баллистических ракет у Украины нет, это помощь ЕС и Британии

Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине 18 августа 2025 года.

ЦАМТО, 18 июня. Возможности ВПК Украины по разработке и серийному производству баллистических ракет напрямую зависят от помощи Запада и, в первую очередь, Великобритании.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью телеканалу ТСН заявил, что "украинская баллистика изменит ход конфликта и статус Украины в мире".

"Возможности ВПК Украины в разработке и серийном производстве крылатых и баллистических ракет определяются, прежде всего, западной военно-технической помощью и, в первую очередь, Великобританией, где налажено их производство и транспортировка на Украину под видом гражданских грузов. Не исключена и крупноузловая сборка британских ракет на территории Украины", – сказал И.Коротченко.

Он уточнил, что в первую очередь это касается узлов и блоков электронной аппаратуры, двигательных установок и другого оборудования для серийного выпуска крылатых ракет "Фламинго" и баллистических FP-7 и FP-9.

"Это плод разработки и модернизации оборонной промышленности Соединенного Королевства и участия на конечном этапе украинских соисполнителей", – отметил директор ЦАМТО.