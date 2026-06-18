Компания Boeing отказалась от участия в конкурсе UJTS по закупке новых УТС для ВМС США

ЦАМТО, 17 июня. Компания Boeing официально уведомила ВМС США о том, что не будет подавать заявку на участие в программе Undergraduate Jet Training System (UJTS), предусматривающей поставку перспективного УТС для замены парка T-45C Goshawk.

В официальном заявлении от 12 июня компания констатировала несоответствие самолета T-7A Red Hawk требованиям технического задания ВМС США.

Программа UJTS реализуется Командованием военно-морских авиационных систем (NAVAIR) и предусматривает замену парка самолетов начальной летной подготовки T-45C Goshawk, эксплуатирующихся с начала 1990-х годов. Закупочный объем составляет около 216 воздушных судов нового типа; поставки запланированы на 2032-2042 годы с выходом на темп полносерийного производства 25 самолетов в год с 2035 года. Окончательный запрос на предложения (RFP) был опубликован NAVAIR 26 марта 2026 года, срок подачи заявок – 29 июня 2026 года, присуждение контракта ожидается в первом квартале 2027 ф.г.

В соответствии с требованиями RFP, перспективный УТС UJTS не обязан выполнять посадки на палубу авианосца и проведение учебных палубных посадок (FCLP) по схеме "touch-and-go" – в отличие от заменяемого T-45C.

Новый самолет должен обеспечивать лишь выполнение FCLP в режиме "wave-off" (уход на второй круг), тогда как навыки посадки на авианосец предполагается отрабатывать с использованием наземных тренажерных систем (GBTS), интегрированных в систему комбинированной подготовки.

Стоимостной потолок фазы инженерной разработки и производства (EMD), изначально установленный на уровне около 1,75-1,8 млрд. долл., был повышен в мае 2026 года до 2,7 млрд. долл. после обращений промышленности к заказчику.

Компания Boeing с 2020 года декларировала намерение участвовать в программе UJTS, предлагая морскую версию T-7A Red Hawk совместно со шведской компанией Saab. Самолет T-7A создавался как перспективный учебно-тренировочный авиационный комплекс для ВВС США по программе T-X и оснащен турбовентиляторным двигателем (ТРДД) GE Aerospace F404-GE-103. В апреле 2026 года Министерство ВВС США приняло решение о переходе программы T-7A к этапу мелкосерийного производства (LRIP), заключив контракт на изготовление первой партии из 14 самолетов стоимостью 219 млн. долл. Первоначальная оперативная готовность (IOC) для ВВС США намечена на 2027 год.

По итогам оценки технических требований RFP программы UJTS компания Boeing пришла к выводу, что приведение двигателя F404 в соответствие с военно-морскими квалификационными стандартами потребует длительного цикла опытно-конструкторских работ, что несовместимо с целевыми сроками достижения IOC в интересах ВМС США.

"После тщательного анализа мы установили, что T-7A не отвечает требованиям программы UJTS ВМС США. Мы уведомили ВМС о том, что не будем подавать заявку на действующий RFP", – говорится в официальном заявлении пресс-службы Boeing.

Отказ Boeing от участия в конкурсе стал вторым случаем выхода крупного поставщика из программы UJTS в 2026 году. В апреле 2026 года от участия в тендере отказалась компания Lockheed Martin, предлагавшая совместно с южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) самолет TF-50N – вариант сверхзвукового УТС T-50 Golden Eagle, адаптированный под требования ВМС США. Согласно имеющимся данным, решение Lockheed Martin обусловлено, в частности, требованиями закона о преимущественных закупках американской продукции (BAA), предусматривающего долю американских комплектующих не менее 75% от стоимости изделия.

После выхода Boeing и Lockheed Martin в конкурсе UJTS остаются два участника. Первый – консорциум Textron Aviation Defense и итальянской компании Leonardo, предлагающий самолет M-346N. Второй – компания Sierra Nevada Corporation (SNC) в партнерстве с Northrop Grumman и General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), представляющая самолет Freedom Trainer – проект разработки "с чистого листа", созданный специально под требования программы UJTS и оснащенный ТРДД Williams International FJ44-4M.

Компания SNC подчеркивает, что Freedom Trainer способен выполнять FCLP-посадки в режиме "touch-and-go", что является конкурентным отличием на фоне требований RFP.