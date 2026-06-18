Франция возобновляет переговоры с ОАЭ по программе Rafale F5 на фоне срыва проекта FCAS (обновлено и дополнено)

ЦАМТО, 17 июня. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен 15 июня в интервью газете "Les Echos" подтвердила, что Париж ведет переговоры с ОАЭ по сотрудничеству в рамках программы модернизации истребителя Rafale производства Dassault Aviation до стандарта F5.

Переговоры возобновились после официального провала франко-германского проекта истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS) и выхода ОАЭ из предыдущего соглашения с Францией о совместном финансировании Rafale F5 в конце 2025 года.

Дискуссия о возможном со-финансировании программы Rafale F5 Эмиратами велась в рамках неформального объединения эксплуатантов "Rafale Club" с октября 2024 года. ОАЭ были готовы взять на себя до 3,5 млрд. евро из общей расчетной стоимости программы в 5 млрд. евро. Предполагалось, что партнерство охватит исключительно несекретные компоненты программы, тогда как Франция сохранит за собой контроль над критически важными технологиями. Тем не менее, в конце декабря 2025 года ОАЭ вышли из переговоров, заявив о неприемлемости условий, при которых они принимали бы на себя большую часть финансовых обязательств без получения доступа к чувствительным технологиям, в частности, в области оптоэлектроники. После срыва соглашения Министерство вооруженных сил Франции приняло решение финансировать программу F5 самостоятельно в рамках обновленного "Закона о военном планировании".

К.Вотрен сообщила, что ее эмиратский коллега посетил Париж "две недели назад" для начала новых переговоров, охарактеризовав ОАЭ как "крупного клиента" будущей версии истребителя. Детальные условия возможного взаимодействия официально не раскрывались. По оценкам экспертов, сотрудничество может предусматривать инвестиционное участие ОАЭ и обязательство по приобретению готовой техники. Также высказываются предположения об участии эмиратской оборонной компании EDGE Group в отдельных производственных или опытно-конструкторских работах. При этом источники, знакомые с ситуацией, указывают, что ключевое противоречие – отказ Dassault Aviation передавать чувствительные технологии – остается актуальным.

Двусторонний контекст переговоров дополнительно закреплен подписанием 19 мая 2026 года в Париже обновленного соглашения о сотрудничестве в области обороны: министр по вопросам обороны ОАЭ Мухаммад бин Мубарак Фадел аль-Мазруи и Катрин Вотрен подтвердили "прочность стратегического партнерства" двух стран. Это стало третьей личной встречей министров, после официального визита К.Вотрен в ОАЭ в декабре 2025 года и повторного визита в марте 2026 года.

Стандарт F5 позиционируется как плановая модернизация парка истребителей Rafale "в середине жизненного цикла" (mid-life upgrade), ввод в эксплуатацию которой запланирован ориентировочно на 2030 год. Программа включает разработку нового радара с активной фазированной антенной решеткой (AESA) типа RBE2-XG на основе технологии нитрида галлия (GaN), созданного компанией Thales. Испытания на самолете-лаборатории типа Mirage 2000 запланированы с 2028 года.

Помимо нового радара, стандарт F5 предусматривает обновленную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), новое поколение оптроники, а также интеграцию перспективного гиперзвукового авиационного ядерного ракетного комплекса ASN4G – воздушного компонента стратегических ядерных сил Франции.

Ключевой элемент концепции – обеспечение способности управлять БЛА типа "верный ведомый". В октябре 2024 года Министерство вооруженных сил Франции выдало Dassault Aviation контракт на разработку перспективного беспилотного боевого самолета (UCAS), создаваемого на основе технологий стелс-демонстратора nEUROn. Таким образом, Rafale F5 формирует платформу для концепции совместного пилотируемо-беспилотного боя (MUM-T).

ОАЭ являются крупнейшим зарубежным эксплуатантом Rafale. В декабре 2021 года был подписан контракт на поставку 80 истребителей стандарта F4 на общую сумму 16 млрд. евро – крупнейший экспортный контракт в истории французской военной авиации. На момент срыва переговоров по F5 в 2025-2026 годах судьба этого базового контракта оказалась под вопросом: его выполнение стало "менее определенным" после выхода ОАЭ из программы совместного финансирования. Предложенный в рамках переговоров 2024 года дополнительный заказ на 20 самолетов стандарта F4.2 в пакете с участием в программе F5 пока также остается нереализованным.