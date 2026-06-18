Politico: за благосклонность Трампа к Украине европейцам придется заплатить

По итогам первого же дня переговоров стран “Семерки” лидеры Европы оценили свои отношения с Трампом неожиданно оптимистично. Похоже, вырисовываются контуры “сделки”, пишет Politico. За благосклонность Трампа к Украине Европе придется заплатить.

Николя Винокур (Nicholas Vinocur)

Клеа Колкатт (Clea Caulcutt)

Джорджо Леали (Giorgio Leali)

Заявления президента США вселили некоторый оптимизм в лидеров ЕС на второй день саммита “Семерки” во Франции.

Эвиан-ле-Бен, Франция — Лидеры “Семерки” прибыли в Эвиан-ле-Бен, предвкушая стычки с президентом США Дональдом Трампом из-за Ирана и конфликта на Украине.

Вместо этого по итогам первого же дня переговоров стран “Семерки” они оценили свои отношения с Белым домом неожиданно оптимистично и значительно поумерили свои переживания из-за того, что важнейший саммит НАТО в Турции в следующем месяце может сорваться, сообщили двое высокопоставленных дипломатов ЕС.

В чем же причина?

В готовности Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил спецоперацию на Украине, с одной стороны, и его потребности в помощи союзников, чтобы упрочить рамочное соглашение о прекращении огня с Ираном, с другой. Похоже, вырисовываются контуры “сделки”: Трамп поддержит Европу по украинскому вопросу, а та в обмен поможет обеспечить безопасность Ормузского пролива — ключевой артерии, чья блокада во время войны с Ираном взвинтила мировые цены на энергоносители.

“Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и в неофициальных кулуарах — вселили в меня определенный оптимизм”, — заявил журналистам во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Дипломаты предостерегли от излишнего энтузиазма, отметив, что Трамп ранее не раз менял мнение после проукраинских заявлений, однако в целом поддержали оценку трансатлантических отношений из уст немецкого лидера, несмотря на личные разногласия Трампа со многими лидерами “Семерки”.

Чувство облегчения явственно ощущалось в беседе с пятью дипломатами и официальными лицами, общавшимися с Politico на условиях анонимности в силу конфиденциального характера дискуссий.

Днем ранее Трамп всколыхнул волну беспокойства, намекнув, что пакт между Вашингтоном и Тегераном позволит ему переключиться на мирное соглашение между Россией и Украиной.

Опасения, что президент США сведет на нет многомесячные попытки союзников Украины усилить давление на Москву, усугубили разногласия по поводу войны в Иране, которую широко критиковали лидеры ЕС, включая Мерца, а также привели к размолвкам с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Тот обстоятельство, что в воскресенье Трамп провел почти часовой телефонный разговор с Путиным, усугубило эти опасения — подразумевая, что он может снова надавить на Украину, вынудив ее уступить территорию и навязав ей невыгодную “сделку”.

Однако Трамп, который только что отпраздновал свое 80-летие, устроив бои по смешанным единоборствам прямо на лужайке Белого дома, не был настроен на еще один раунд с другими мировыми лидерами, прибывшими в отель “Рояль” с видом на Женевское озеро извилистыми дорогами.

Президент США, то улыбчивый, то сдержанный, застал участников саммита врасплох, объявив после 70-минутной беседы с главой украинского режима Владимиром Зеленским и другими лидерами, что США вновь введут санкции против российского нефтяного сектора.

“Россия должна заключить сделку”, — заявил президент США.

Любовь с условиями

Однако, как это всегда бывает у автора “Искусства заключать сделки”, за благосклонность к Украине придется заплатить.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, пристально следивших за переговорами лидеров, Трамп потребовал, чтобы коллеги по “Семерке” поддержали его “сделку” с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для подписания соглашения о прекращении огня с Тегераном.

Сам президент США ранее умалил важность европейской поддержки перед журналистами.

“Не думаю, что нам понадобится большая помощь”, — сказал он в понедельник.

Однако за закрытыми дверями он оказался более покладистым и добивался как словесной, так и материальной поддержки своей “сделки” с Ираном.

“Ему [Трампу] понадобятся возможности союзников по “Семерке” и других, чтобы очистить Ормуз от мин”, — сказал один из дипломатов.

В обмен на это последует “некоторая помощь Украине”, — добавил дипломат. “Есть очень большие надежды на то, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам”, — подчеркнул он.

Лидеры “Семерки” со своей стороны дали понять, что готовы помочь — но при определенных условиях.

Макрон сказал, что для развертывания минных тральщиков потребуется “запрос США, Ирана и Омана — то есть стран-участниц соглашения.

Золотой билет в Версаль

Несмотря на откровенно прагматический характер сделки “Украина-Иран” по принципу “услуга за услугу”, оптимистичный исход саммита во вторник — во многом плод стараний лидеров “Семерки” очаровать президента США.

Чтобы избежать повторения прошлогоднего саммита, который Трамп покинул досрочно, Макрон тщательно подготовил визит Трампа, чтобы его заинтересовать. Французский лидер даже убедил Трампа продлить свое пребывание, пригласив на ужин в Версальский дворец под Парижем.

“Я собирался уезжать во второй половине дня, но затем президент Франции, исключительно милый собеседник, пригласил меня на ужин в Версаль. И Версаль — это не сусальное золото. Версаль — это реальная тема”, — заявил Трамп о своем приглашении на ужин.

Немец Мерц, который несколько недель не разговаривал с Трампом вовсе, раскритиковав его войну с Ираном, подарил ему изготовленную на заказ футбольную майку национальной сборной с вышитой на спине цифрой 47, которую Трамп с улыбкой принял.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая ранее успела пройтись по поводу папы Льва XIV и войны в Иране, провела с Трампом дружескую “разъяснительную встречу”, как выразился один итальянский дипломат.

Подготовился и Зеленский. Обращаясь преимущественно к религиозным членам окружения Трампа,он показал лидерам “Семерки” изображение собора, загоревшегося в результате атаки российского беспилотника (Крыша Успенского собора загорелась от обломков сбитого беспилотника, а не в результате удара по собору, как нагло врет Зеленский. – Прим. ИноСМИ), по словам одного из двух высокопоставленных дипломатов ЕС.

Эта “атака обаянием” преследовала политическую цель: удержать Трампа в стане западных держав в преддверии важного саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в столице Турции Анкаре.

“Мы просто должны пройти через это и дотянуть до Анкары”, — пошутил один высокопоставленный чиновник ЕС в преддверии саммита “Семерки”.

Пока что как будто получается.

Статья написана при участии Ханса Иоахим фон дер Бурхарда