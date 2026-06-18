Войти
ЦАМТО

В России создан комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант" для подавления каналов спутниковой связи Starlink

188
0
0
Starlink
Starlink.
Источник изображения: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

ЦАМТО, 17 июня. В России разработан и поставлен в войска комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна Купол Гарант", предназначенный для подавления каналов спутниковой связи Starlink (SpaceX).

Производителем комплекса выступает ООО "Российский купол", зарегистрированное в Симферополе.

Спутники группировки Starlink принимают сигналы от наземных терминалов в частотном диапазоне 14-14,5 ГГц. Данный диапазон разделен на восемь субполос шириной 62,5 МГц каждая. Комплекс "Волна Купол Гарант" реализует метод заградительных помех: на каждом из восьми каналов одна выделенная антенная секция создает узконаправленную прицельную помеху, ориентированную непосредственно на пролетающий космический аппарат (КА). В результате спутник оказывается не в состоянии принимать и ретранслировать слабые сигналы от клиентских терминалов, расположенных на земле или установленных на БЛА.

Один комплект "Волна Купол Гарант" включает шесть прицепов. На каждом прицепе смонтированы две параболические антенны с поворотными механизмами, закрытые куполообразными радиопрозрачными обтекателями. Таким образом, суммарное число антенных модулей в составе одного комплекта – двенадцать, из которых восемь задействованы непосредственно для постановки помех по количеству частотных субполос. Антенные блоки предусмотрены к снятию с транспортной базы и установке на грунте или единой стационарной платформе. Электропитание обеспечивается от бортовых дизельных генераторов на каждом прицепе либо от внешней электросети.

Один комплекс "Волна Купол Гарант" обеспечивает зону подавления площадью около 20 кв. км (примерный прямоугольник 4х5 км). Применение системы фиксировалось для защиты трассы "Новороссия", а также для прикрытия объектов топливно-энергетического комплекса и военных баз от ударов БЛА-камикадзе, оснащенных терминалами Starlink.

Ряд структурных недостатков комплекса отмечается как российскими, так и украинскими источниками. Один комплекс "Волна Купол Гарант" способен одновременно воздействовать лишь на один спутник (КА), а не на всю орбитальную группировку или сектор зоны обслуживания. Зона подавления по площади ограничена и не обеспечивает перекрытия протяженных участков фронта. Габариты системы и характерная геометрия антенных обтекателей делают комплекс заметным для средств радиоэлектронной разведки и воздушной разведки противника, что существенно сокращает время живучести при развертывании в прифронтовой полосе. Наиболее рациональным применением системы являются стационарные позиции в оперативной глубине – для прикрытия объектов инфраструктуры.

Ориентировочная стоимость одного комплекта "Волна Купол Гарант" по данным открытых источников составляет около 1,5 млн. долл. Серийное производство на данный момент не подтверждено. По информации некоторых источников, комплекс проходит проверку в реальных боевых условиях. Решение о развертывании серийного выпуска будет принято по итогам войсковых испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы