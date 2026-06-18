В России создан комплекс РЭБ "Волна Купол Гарант" для подавления каналов спутниковой связи Starlink

ЦАМТО, 17 июня. В России разработан и поставлен в войска комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волна Купол Гарант", предназначенный для подавления каналов спутниковой связи Starlink (SpaceX).

Производителем комплекса выступает ООО "Российский купол", зарегистрированное в Симферополе.

Спутники группировки Starlink принимают сигналы от наземных терминалов в частотном диапазоне 14-14,5 ГГц. Данный диапазон разделен на восемь субполос шириной 62,5 МГц каждая. Комплекс "Волна Купол Гарант" реализует метод заградительных помех: на каждом из восьми каналов одна выделенная антенная секция создает узконаправленную прицельную помеху, ориентированную непосредственно на пролетающий космический аппарат (КА). В результате спутник оказывается не в состоянии принимать и ретранслировать слабые сигналы от клиентских терминалов, расположенных на земле или установленных на БЛА.

Один комплект "Волна Купол Гарант" включает шесть прицепов. На каждом прицепе смонтированы две параболические антенны с поворотными механизмами, закрытые куполообразными радиопрозрачными обтекателями. Таким образом, суммарное число антенных модулей в составе одного комплекта – двенадцать, из которых восемь задействованы непосредственно для постановки помех по количеству частотных субполос. Антенные блоки предусмотрены к снятию с транспортной базы и установке на грунте или единой стационарной платформе. Электропитание обеспечивается от бортовых дизельных генераторов на каждом прицепе либо от внешней электросети.

Один комплекс "Волна Купол Гарант" обеспечивает зону подавления площадью около 20 кв. км (примерный прямоугольник 4х5 км). Применение системы фиксировалось для защиты трассы "Новороссия", а также для прикрытия объектов топливно-энергетического комплекса и военных баз от ударов БЛА-камикадзе, оснащенных терминалами Starlink.

Ряд структурных недостатков комплекса отмечается как российскими, так и украинскими источниками. Один комплекс "Волна Купол Гарант" способен одновременно воздействовать лишь на один спутник (КА), а не на всю орбитальную группировку или сектор зоны обслуживания. Зона подавления по площади ограничена и не обеспечивает перекрытия протяженных участков фронта. Габариты системы и характерная геометрия антенных обтекателей делают комплекс заметным для средств радиоэлектронной разведки и воздушной разведки противника, что существенно сокращает время живучести при развертывании в прифронтовой полосе. Наиболее рациональным применением системы являются стационарные позиции в оперативной глубине – для прикрытия объектов инфраструктуры.

Ориентировочная стоимость одного комплекта "Волна Купол Гарант" по данным открытых источников составляет около 1,5 млн. долл. Серийное производство на данный момент не подтверждено. По информации некоторых источников, комплекс проходит проверку в реальных боевых условиях. Решение о развертывании серийного выпуска будет принято по итогам войсковых испытаний.