Les Echos: Франция и ОАЭ ведут переговоры о совместном производстве вооружений

ЦАМТО, 17 июня. Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении партнерского соглашения в области производства вооружений.

Об этом в интервью газете Les Echos заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает газета, переговоры особенно важны для Франции после развала франко-германского проекта по созданию истребителя нового поколения (FCAS).

По словам К.Вотрен, обсуждается участие ОАЭ в проекте модернизации истребителей Rafale компании Dassault Aviation.

Министр не рассказала о деталях возможного участия ОАЭ в проекте. По мнению экспертов, речь, в первую очередь, идет об инвестициях в проект и обещании приобрести готовые самолеты. Также переговоры, скорее всего, касаются участия в проектах эмиратского конгломерата EDGE.

Франция и ОАЭ и раньше обсуждали вопросы партнерства по модернизации Rafale, в том числе потому, что ВВС ОАЭ активно эксплуатируют эти самолеты. Тогда обсуждение наткнулось на категорическое нежелание Dassault делиться с арабской компанией своими технологиями. Эксперты напоминают, что ровно те же причины привели к распаду проекта FCAS, отмечает "Коммерсантъ".