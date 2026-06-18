Войти
ЦАМТО

Les Echos: Франция и ОАЭ ведут переговоры о совместном производстве вооружений

200
0
0
Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025
Первый изготовленный для ОАЭ истребитель Dassault Rafale F4. Истр, 29.01.2025.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 17 июня. Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении партнерского соглашения в области производства вооружений.

Об этом в интервью газете Les Echos заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает газета, переговоры особенно важны для Франции после развала франко-германского проекта по созданию истребителя нового поколения (FCAS).

По словам К.Вотрен, обсуждается участие ОАЭ в проекте модернизации истребителей Rafale компании Dassault Aviation.

Министр не рассказала о деталях возможного участия ОАЭ в проекте. По мнению экспертов, речь, в первую очередь, идет об инвестициях в проект и обещании приобрести готовые самолеты. Также переговоры, скорее всего, касаются участия в проектах эмиратского конгломерата EDGE.

Франция и ОАЭ и раньше обсуждали вопросы партнерства по модернизации Rafale, в том числе потому, что ВВС ОАЭ активно эксплуатируют эти самолеты. Тогда обсуждение наткнулось на категорическое нежелание Dassault делиться с арабской компанией своими технологиями. Эксперты напоминают, что ровно те же причины привели к распаду проекта FCAS, отмечает "Коммерсантъ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 02:31
  • 16086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 02:12
  • 0
О Черноморском флоте в ходе СВО. Ценность, участие, потери.
  • 17.06 19:15
  • 0
Ответ на вопрос о целесообразности модернизаций ПЛА в Dzen'е
  • 17.06 17:24
  • 11
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев
  • 17.06 09:54
  • 1
НАСА профинансирует создание спутника-инспектора
  • 17.06 06:01
  • 0
Комментарий к "Польша приостановила передачу советских истребителей МиГ-29 Украине"
  • 17.06 05:52
  • 0
Комментарий к "У России предостаточно баллистических ракет. Украина не знает, как их остановить (The New York Times, США)"
  • 17.06 04:50
  • 0
Комментарий к "Эрих Вад о конфликте на Украине: "Это мясорубка, как Верден в 1916 году" (Berliner Zeitung, Германия)"
  • 16.06 23:28
  • 0
Комментарий к "Киев хочет получить $20 млрд, чтобы заставить Россию "гореть" (Politico, США)"
  • 16.06 19:23
  • 0
Комментарий к "Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики"
  • 16.06 15:59
  • 1
Игнат: ЗРК Patriot сумели перехватить меньше половины российской баллистики
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы