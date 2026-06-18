AT: британская армия не сможет выжить при существующей стратегии

Старый советский анекдот о том, что закончились не только продукты, но и патроны, отлично описывает ситуацию в британских вооруженных силах, пишет Asia Times. Ситуация в королевской армии настолько плачевная, что использовать ее можно исключительно для парадов.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

Вооруженные силы Великобритании в плачевном состоянии. Им необходимо укрепить настоящую боеготовность, вместо того чтобы просто красоваться на плацу

В 1950-х и 1960-х годах СССР и весь Восточный блок захлестнула волна подпольного юмора про вымышленное Армянское радио (на Западе его переводили как "Радио Ереван"). Соль многих шуток была в дефиците продовольствия, и это был суровый факт советской жизни.

В одном бородатом анекдоте мужчина пристраивается в разные очереди, чтобы купить что-нибудь съестное на ужин. Но всякий раз, когда он добирается до конца, его неизменно огорчают: мясо, сосиски, курица и так далее — всё закончилось. В конце концов он взрывается от негодования, и человек из органов настоятельно велит ему вести себя потише.

И тут происходит неожиданный оборот: мужчина парирует, что в СССР закончились не только отбивные и курица, но и патроны.

Шутка про Армянское радио описывает скорее сегодняшнее положение Великобритании, чем Советского Союза прошлых лет. Чего-чего, а оружия у него хватало. Британская же армия лишена всего — у нее нет даже патронов.

Великобритания претендует на роль великой державы, но при этом у нее полуразвалившаяся армия и флот с подлодками, которые не погружаются, и фрегатами, которые не плавают. Несмотря на эти огромные бреши, Великобритания громогласно выступает за опосредованную войну на Украине — исходя из того, что пока сражаются и гибнут украинцы, Лондон может не тревожиться о собственной защите.

Великобритания — член НАТО, однако само ее выживание зависит от США и от "особых отношений", с которыми при Кире Стармере ей, возможно, придется распрощаться. Почти полный крах боеспособности Великобритании, включая ужасающую нехватку резервов и материальных запасов, сопровождается общественным коллапсом и культурным кризисом, который изменил Великобританию до неузнаваемости.

Всеобщая сумятица уже привела к отставке министра обороны Джона Хили — ветерана Лейбористской партии и человека Стармера. Он не эксперт в области обороны и никогда не работал в национальной безопасности.

По сообщениям, Хили затребовал 18 миллиардов фунтов стерлингов финансирования — просто чтобы залатать зияющие дыры в вооруженных силах (бездействующий подводный флот, нехватка кораблей сопровождения и пустующие арсеналы). Казначейство и Даунинг-стрит в конечном счете предложили всего 13,5 миллиарда, причем чиновники отметили, что лишь 10 миллиардов будут "новыми" деньгами.

Стармер ранее обещал довести расходы на оборону до 3% ВВП, однако Хили в своем заявлении об отставке отметил, что фактический план Казначейства предусматривает увеличение расходов лишь до отметки в до 2,68% к 2030 году. Хили заявил без обиняков, что это "для обороны и страны в наше опасное время требуется гораздо больше".

На излете холодной войны (1991) численность британской армии составляла примерно 155 тысяч военнослужащих. Сегодня это число сократилось примерно до 72500 — антирекорда со времен наполеоновских войн. Аналогичные сокращения произошли в Королевских ВМС и ВВС, которые с 2000 года ужались на 25% и 40% соответственно.

В войсках царит хронический недобор. Контрактная служба регулярно сталкивается с серьезными бюрократическими проволочками, из-за чего кандидаты не выдерживают и отсеиваются. Кроме того, изменилось отношение общества и особенно молодого поколения к военным, что еще больше осложняет набор кадров.

Из-за плачевного физического состояния и психологических проблем более пятой части регулярных войск считаются "ограниченно годными".

У одних только США в Европе от 80 до 100 тысяч солдат — больше, чем у всей британской армии. Войска США лучше оснащены и получают несопоставимое снабжение — несмотря на разделяющий их океан.

Поддержка, которую Великобритания оказывает так называемым прифронтовым государствам НАТО, минимальна. В Эстонии размещено примерно от 800 до 1 000 британских солдат (как правило, это подразделения бронетанковой или механизированной пехоты, оснащенные БМП Warrior или танками Challenger). В Польше Великобритания сохраняет скромное присутствие кавалерии (около 150 человек) в составе боевой группы НАТО под руководством США в Ожише.

Великобритания иногда отряжает дополнительные войска на учения НАТО, однако довольствуется лишь скромной поддержкой стран Прибалтики и Польши. Лондон периодически направляет истребители Typhoon Королевских ВВС на базы в Литве, Эстонии и Румынии.

ВМС Великобритании находятся в плачевном состоянии. Назрел серьезный кризис с противолодочными субмаринами. Уровень оперативной готовности Королевских ВМС по развернутым ударным подлодкам и вовсе упал до 0%: все они в настоящее время на ремонте. Великобритания эксплуатирует четыре стратегические подводные лодки с баллистическими ракетами класса Vanguard, но они также практически не задействованы. Вместе с тем их задача — поддерживать систему непрерывного сдерживания на море с базы Клайд (Фаслейн) в Шотландии.

В соответствии с доктриной от 1969 года, каждую минуту в море находится минимум одна британская стратегическая подлодка. Каждая из них несет стратегические баллистические ракеты Trident D5 американского производства с ядерными боеголовками британского производства. Эти лодки были введены в эксплуатацию в 1990-х годах, рассчитаны на 25 лет службы и считаются старыми и изношенными. На техническое обслуживание, прежде занимавшее месяцы, теперь уходят годы. В результате экипажам придется нести изнурительное дежурство рекордной продолжительности (подчас проводя под водой более полугода), чтобы обеспечить минимальное патрулирование.

У Великобритании нет денег, чтобы купить достаточно палубных истребителей F-35B для своих авианосцев. А F-35B не хватает, чтобы полностью укомплектовать летную палубу даже одного-единственного авианосца (для этого требуется от 36 до 40 самолетов) исключительно британскими самолетами. Чтобы обеспечить максимальную мощь в ходе крупных операций, британские авианосцы регулярно размещают эскадрильи F-35B Корпуса морской пехоты США вместе со сводными эскадрильями Королевских ВВС и Королевских ВМС — иначе взлетная палуба будет пустовать.

Британские авианосцы также не имеют достаточной морской поддержки. Им необходимо сопровождение НАТО, в первую очередь США. Это крайне важно для защиты авианосцев от подводных лодок, ракет и беспилотников неприятеля. Смогут ли британские авианосцы участвовать в боевых действиях без мощного сопровождения — вопрос открытый.

Тяжелая ситуация сложилась и в надводном флоте, особенно с фрегатами типа 23 (класс Duke). Оперативная готовность кораблей сопровождения крайне низка. Лишь фрегат типа 23 (St Albans) несет службу, тогда как остальные находятся на различных этапах технического обслуживания, переоборудования или перераспределения экипажа.

Значительная часть оставшихся сил находится в сухом доке, чтобы сохранить конструктивную надежность и безопасность для плавания. Так, фрегат Kent проходит масштабный плановый цикл технического обслуживания и модернизации, чтобы сберечь исходные характеристики до конца 2020-х годов.

Чтобы восполнить острую нехватку персонала во всем флоте и сохранить ресурсы для новых платформ, Министерство обороны досрочно списало корабли Argyll и Westminster — при этом последний отправился на пенсию несмотря на недавний масштабный ремонт стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов: ВМС не могли обеспечить одновременно стабильную работу действующего экипажа и подготовку персонала для будущих платформ.

Великобритания серьезно истощила свой арсенал — и без того скудный. То же самое произошло и с США, но разница в том, что Вашингтон хотя бы наращивает военное производство (насколько это возможно при устаревшей инфраструктуре), тогда как Великобритании не хватает средств и силы воли. Невыполненные финансовые обещания (которые и привели к отставке министра обороны) — предвещают скользкую дорожку.

С этим связана другая проблема: Великобритания перебрасывает огромное количество оружия и техники на Украину, но это не может продолжаться вечно. НАТО вместе с украинцами надеется, что их беспилотная стратегия сдержит русских, усадит их за стол переговоров, где удастся договориться о прекращении боевых действий. Но это не что иное, как самообольщение, и этому временному господству беспилотников рано или поздно придет конец — с появлением новых мер противодействия.

В недавно опубликованном "Стратегическом обзоре обороны" изложена десятилетняя "дорожная карта", чтобы привести вооруженные силы к подлинной боеготовности — чтобы они не просто красовались на плацу. В Обзоре дается неутешительная оценка сложившейся тяжелой ситуации. Маловероятно, что нынешнее правительство выполнит изложенные рекомендации или отыщет средства, чтобы переломить пагубную тенденцию.

В условиях резкого снижения обороноспособности британским политикам (и их верным военным экспертам) рано или поздно придется приспосабливаться к суровой реальности и переосмыслить стратегию национальной безопасности страны. Учитывая минимальную роль НАТО в сфере безопасности и пустые арсеналы, Великобритании следует задуматься скорее о внутренней обороне, чем о демонстрации силы на мировой арене. Короче говоря, Великобритании предстоит решительно пересмотреть свою военную стратегию сверху донизу.

При нынешнем положении дел в британской обороне образовалась большая брешь. Без радикальной смены планов и стратегии вооруженные силы попросту не выдержат.