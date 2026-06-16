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Россия всерьез берется за чипы: на разработку и запуск производства материалов для электронно-лучевой и взрывной литографии выделено почти 2 млрд рублей

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В России собираются импортозаместить немецкие, японские и американские резисты

Минпромторг в рамках двух конкурсов выделил в общей сложности почти 2 млрд рублей на разработку и запуск производства материалов для электронно-лучевой и взрывной литографии, используемых при изготовлении микроэлектроники и СВЧ-компонентов.

Изображение сгенерировано Grok

Источник изображения: ixbt.com

Первый конкурс стоимостью 1,017 млрд рублей предусматривает создание материалов для электронно-лучевой литографии, в рамках второго на 889,5 млн рублей планируется разработка материалов для взрывной литографии. Завершить работы должны до ноября 2029 года.

В рамках проекта «СВЧ Резист-1» предполагается создать 12 видов электронно-лучевых резистов, которые должны стать аналогами продукции немецких компаний Allresist и Microresist, японской ZEON и американской MicroChem. Для проекта «СВЧ Резист-2» запланирована разработка семи типов материалов, заменяющих американские резисты серий LOR и PMGI.

Как отмечается в документации, сейчас в России отсутствует собственное производство подобных материалов, а ранее потребности науки и промышленности закрывались за счет поставок из зарубежных стран.

Электронно-лучевая литография применяется для создания сверхточных структур с разрешением до единиц нанометров и используется в разработке микросхем и фотошаблонов. Взрывная литография применяется для формирования металлических структур в микроэлектронике и востребована в производстве СВЧ- и силовой электроники.

Новые тендеры стали продолжением программы импортозамещения материалов для микроэлектроники. Ранее Минпромторг уже выделял средства на разработку фоторезистов, специальных газов и химических материалов, необходимых для производства интегральных схем и полупроводниковых компонентов.

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Страны
Россия
США
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Минпромторг РФ
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