TNI: в НАТО назвали усиление войск России на западе планом по развалу альянса

По предположению натовских стратегов, Россия попытается захватить Прибалтику за считанные дни и поставить Запад перед фактом, пишет TNI. Такой целью объясняют в альянсе усиление контингента российских войск на западной границе, умалчивая о том, что членами НАТО стали Швеция и Финляндия.

Питер Сучу

Джеймстаунский фонд* со штаб-квартирой в Вашингтоне предположил, что Россия может попытаться захватить Прибалтику за считанные дни и поставить Запад перед фактом.

Как сообщило Датское радио (DR), по завершению спецоперации на Украине Россия планирует сосредоточить на северной границе НАТО и в Прибалтике свыше 115 тысяч военнослужащих.

Это поразительное заявление прозвучало в новом документальном фильме DR “Военный план “Европа””. В нем также утверждалось со ссылкой на ряд глав разведки северных стран и осведомленных чиновников альянса, что Кремль уже разрабатывает постукраинские сценарии против НАТО.

Однако, по словам официальных лиц, следующая фаза “гибридной войны” Москвы против НАТО, едва ли будет открытыми боевыми действиями наподобие спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

“Эта война будет вестись во всех средах — на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве”, — заявил датский генерал-майор Брайан Ниссен.

Генерал подчеркнул, что НАТО не намерена мириться с усилением России. В интервью DR он пояснил, что это будет война за существование — и, следовательно, будет решаться вопрос, сохранится ли наш образ жизни и выстоит ли наша демократия.

Россия так и не одолела Украину — как же она сможет противостоять НАТО?

Между тем факт остается фактом: даже после почти четырех с половиной лет боевых действий Россия так и не одолела Украину. На прошлой неделе глава украинского режима Владимир Зеленский смело заявил, что Россия теряет инициативу на поле боя, а Украина перехватывает инициативу и отбивает утраченные территории.

Разумеется, всё это мы уже слышали и ранее. Так, ожидалось, что контрнаступление ВСУ в 2023 году выбьет российские войска с востока Украины. Однако украинский натиск скоро выдохся и иссяк — более того, Киев растратил впустую насущно необходимый резерв, который бы ему весьма пригодился против наступательных операций России в 2024 и 2025 годах.

Однако несмотря на то, что спецоперация на Украине по продолжительности недавно обогнала даже Первую мировую войну, ситуация на поле боя по-прежнему остается патовой — и дорого обходится России. Конфликт подорвал экономику России, ее геополитическое положение и ее армию, которая понесла огромные потери в технике и личном составе. Учитывая все эти факты, можно с полным основанием задаться вопросом: учитывая ее провальные действия на Украине, как Россия может всерьез угрожать НАТО?

Кремль рассчитывает, что НАТО не будет сражаться за Прибалтику

Судя по всему, разгадка кроется в том, что Россия не намерена бороться со всем альянсом одновременно. Вместо этого, как предположили некоторые аналитики, она планирует нанести поражение североатлантическому альянсу, сложившемуся после Второй мировой войны, поставив под сомнение его основополагающий принцип коллективной обороны, предусмотренный статьей 5.

“Высокопоставленные российские чиновники заявляют во всеуслышание, что страны Прибалтики, несмотря на членство в НАТО, не могут рассчитывать на то, что альянс придет им на помощь, как они ожидают и как предписано статьей 5”, — написал Джеймстаунский институт со штаб-квартирой в Вашингтоне в недавнем отчете.

В ходе штабных учений на протяжении многих лет НАТО неоднократно разыгрывала сценарий, при котором Россия вторгается и стремительно оккупирует Прибалтику, не дав НАТО собраться с силами. Если Кремлю удастся оперативно выполнить эту задачу, он сможет поставить остальных членов НАТО перед свершившимся фактом. Таким образом, захват Прибалтики подведет альянс к немыслимому выбору: пренебречь статьей 5 или начать полномасштабную войну с Россией.

В этих разногласиях Кремлю косвенно помогает администрация Дональда Трампа, который откровенно пренебрегает НАТО и все дальше от нее отходит. Трамп ополчился против альянса еще в ходе предвыборной кампании 2024 года, пригрозив союзникам, что если они не выполнят норматив по расходам на оборону, он “отдаст их на милость России”.

На втором сроке Трампа посыл Вашингтона был предельно ясен: США окончательно разуверились в НАТО. Весной президент упрекнул альянс за то, что тот не поддержал США в войне с Ираном. Более того, альянс открыто критиковали и другие члены администрации.

Сегодня Россия пользуется назревшими разногласиями в своих интересах. Москва наверняка не станет вторгаться в Прибалтику, если побоится надежного сдерживающего фактора со стороны НАТО. Если же этот сдерживающий фактор ослабнет — будь то из-за официального роспуска НАТО или обострившихся политических разногласий — у Кремля появится возможность вмешаться. Этот сценарий может стать повторением событий июня 1940 года, когда СССР выдвинул ультиматумы, потребовал размещения неограниченного контингента Красной Армии и установил в Эстонии, Латвии и Литве просоветские правительства.

НАТО надежнее, чем хотелось бы думать Москве

Лидеры НАТО настроены более оптимистично. В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что США сохраняют глубокую приверженность трансатлантическому альянсу.

“США по-прежнему целиком и полностью привержены НАТО, — заявил Рютте журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере в Брюсселе. — Мы ощущаем эту приверженность каждый день по всему альянсу благодаря присутствию американских войск в Европе, руководящей роли США и их вкладу в нашу коллективную оборону”.

Россия не оставляет попыток развалить НАТО, однако ее недавние действия лишь расширили членский состав и упрочили мощь североатлантического альянса: исторически нейтральные Финляндия и Швеция влились в него в 2023 и 2024 годах соответственно. Такого не случалось даже в разгар холодной войны.

Более того, Германия направила в Литву бронетанковую бригаду, создав свой первый иностранный контингент со времен Второй мировой войны. Его цель — прикрыть так называемый Сувалкский коридор, узкий участок территории между союзной России Белоруссией и Калининградским эксклавом на Балтике, через который Россия могла бы отрезать Прибалтику от остальной Европы.

Так даже если Россия по-прежнему надеется обрушить НАТО, фундамент альянса достаточно прочен, и любое наращивание войск и обострение агрессии наверняка лишь укрепят его еще больше.

*признан в России нежелательной организацией