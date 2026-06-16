Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном

328
0
0
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

WSJ сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk

После массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана американское военное ведомство переключилось на создание более простых и дешевых боеприпасов нового поколения, отмечает Wall Street Journal.

Американское военное ведомство ускорило программы по созданию недорогих ракет после того, как в ходе конфликта с Ираном было выпущено более 1 тыс. Tomahawk минимум на 2,5 млрд долларов, пишет Wall Street Journal, передают РИА "Новости".

Газета отмечает: "Пентагон расходует дорогостоящие ракеты быстрее, чем успевает восполнять их запасы. Его решение – более дешевые ракеты".

По данным издания, военные требуют от подрядчиков сократить сроки разработки новых систем вооружений на несколько лет и одновременно удешевить проекты на сотни млн долларов. Одна из программ сухопутных войск предусматривает производство более 10 тыс. ракет к 2030 году с пуском из мобильных контейнерных установок и ценой не выше 500 тыс. долларов за единицу.

В рамках другого проекта Пентагон рассчитывает получить ракеты противовоздушной обороны стоимостью менее 250 тыс. долларов. Для сравнения, новейшие перехватчики Patriot стоят около 4 млн долларов и требуют более двух лет на производство. Для ускорения выпуска разработчики планируют использовать готовые коммерческие компоненты, трехмерную печать, более гибкие контракты и избегать избыточного усложнения конструкции. При этом подчеркивается, что новые боеприпасы не заменят существующие ракеты Lockheed Martin и RTX, а позволят быстрее восполнять запасы вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах приобрести свыше 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение трех лет на фоне опасений истощения арсеналов из-за конфликта с Ираном.

Член Палаты представителей США Пэт Райан сообщил о расходовании за четыре недели войны с Ираном свыше 850 ракет Tomahawk и половины перехватчиков Patriot и THAAD.

Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
THAAD
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 10:06
  • 16085
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 01:50
  • 1
На кону статус игрока номер один. "Большая пятерка" в борьбе за Ближний Восток (Interia, Польша)
  • 15.06 19:54
  • 196
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.06 19:23
  • 1
найденный сайт
  • 15.06 19:19
  • 1
Приятные бонусы
  • 15.06 16:14
  • 2
Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий
  • 15.06 10:29
  • 4
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 15.06 06:46
  • 1
Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
  • 15.06 06:34
  • 1
Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины
  • 14.06 21:30
  • 0
Комментарий к "Глубинный оскал: какое новое оружие получит АПЛ «Леопард»"
  • 14.06 17:54
  • 2
Делегация РФ: главными спонсорами убийства россиян стали члены "коалиции дронов"
  • 14.06 17:48
  • 2
Конец «Герани»: почему 90% дронов больше не долетают до цели?
  • 14.06 07:30
  • 0
Чем должна ответить РФ на возможное усиление украинской ПВО/ПРО за счет SAMP-T NG.
  • 14.06 05:47
  • 0
Комментарий к "Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot"
  • 14.06 01:34
  • 0
Комментарий к "ОСК представила на "ФЛОТ-2026" проект боевого надводного корабля проекта 2160"