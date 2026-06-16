Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном

WSJ сообщила о планах Пентагона создать дешевые ракеты вместо дорогих Tomahawk

После массового применения крылатых ракет Tomahawk против Ирана американское военное ведомство переключилось на создание более простых и дешевых боеприпасов нового поколения, отмечает Wall Street Journal.

Американское военное ведомство ускорило программы по созданию недорогих ракет после того, как в ходе конфликта с Ираном было выпущено более 1 тыс. Tomahawk минимум на 2,5 млрд долларов, пишет Wall Street Journal, передают РИА "Новости".

Газета отмечает: "Пентагон расходует дорогостоящие ракеты быстрее, чем успевает восполнять их запасы. Его решение – более дешевые ракеты".

По данным издания, военные требуют от подрядчиков сократить сроки разработки новых систем вооружений на несколько лет и одновременно удешевить проекты на сотни млн долларов. Одна из программ сухопутных войск предусматривает производство более 10 тыс. ракет к 2030 году с пуском из мобильных контейнерных установок и ценой не выше 500 тыс. долларов за единицу.

В рамках другого проекта Пентагон рассчитывает получить ракеты противовоздушной обороны стоимостью менее 250 тыс. долларов. Для сравнения, новейшие перехватчики Patriot стоят около 4 млн долларов и требуют более двух лет на производство. Для ускорения выпуска разработчики планируют использовать готовые коммерческие компоненты, трехмерную печать, более гибкие контракты и избегать избыточного усложнения конструкции. При этом подчеркивается, что новые боеприпасы не заменят существующие ракеты Lockheed Martin и RTX, а позволят быстрее восполнять запасы вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах приобрести свыше 10 тыс. недорогих крылатых ракет в течение трех лет на фоне опасений истощения арсеналов из-за конфликта с Ираном.

Член Палаты представителей США Пэт Райан сообщил о расходовании за четыре недели войны с Ираном свыше 850 ракет Tomahawk и половины перехватчиков Patriot и THAAD.

Американские военные планируют закупить свыше 3 тыс. ракет Patriot PAC-3 MSE в 2027 финансовом году из-за истощения запасов в конфликте с Ираном.

Мария Иванова