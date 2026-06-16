Оборонный бюджет Бангладеш на 2026/27 ф.г. утвержден в размере 3,4 млрд. долл.

ЦАМТО, 15 июня. Правительство Бангладеш 11 июня внесло в национальный парламент проект госбюджета на 2026/27 ф.г., в котором расходы на национальную оборону определены в размере 424,9 млрд. бангладешских така (около 3,4 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, по отношению к скорректированному показателю 2025/26 ф.г. (406,6 млрд. бангладешских така) номинальный прирост составляет 4,5%. Документ был подписан президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином и до начала парламентского обсуждения предварительно одобрен Кабинетом министров под председательством премьер-министра Тарика Рахмана. Новый бюджетный год начинается 1 июля 2026 года.

Согласно бюджетной документации Министерства финансов Бангладеш, совокупные оборонные расходы складываются из двух основных статей. Операционные расходы Министерства обороны (выплата денежного довольствия военнослужащим, эксплуатация и техническое обслуживание) определены в размере 408,8 млрд. бангладешских така, что соответствует росту примерно на 3% относительно скорректированного показателя предыдущего финансового года. Расходы на развитие (военные закупки и программы модернизации) составят 16,11 млрд. бангладешских така – прирост около 76% к уровню 2025/26 ф.г. Дополнительно предусмотрено 439 млн. бангладешских така на операционные нужды Управления вооруженными силами (AFD), ответственного за координацию политики и вопросы боевого применения, – снижение примерно на 6,6% по сравнению со скорректированным бюджетом предшествующего года.

В контексте общегосударственного бюджета на 2026/27 ф.г., совокупный объем которого достигает 9,38 трлн. бангладешских така и является крупнейшим в истории страны, оборонные ассигнования составляют около 0,6% валового внутреннего продукта (ВВП) и порядка 3% общего объема государственных расходов. Дефицит государственного бюджета запланирован на уровне 2,43 трлн. бангладешских така (3,6% ВВП). Правительство установило целевые показатели роста ВВП на уровне 6,5% и снижения инфляции до 7,5%.

По оценке Jane's, реальное снижение оборонного бюджета с учетом инфляционной поправки составит около 3,6% – вследствие сохранения повышенного инфляционного давления: индекс роста потребительских цен в Бангладеш в 2025 году составлял 10%, в 2026 году – 8,5%. Таким образом, номинальный прирост ассигнований фактически нейтрализуется ростом цен.

По видовому распределению, по данным Jane's, наибольшую долю бюджета получают Сухопутные войска Бангладеш – 42%, за ними следует ВМС – 19%, доля которого устойчиво растет с 15% в 2022 году. В закупочном компоненте доля ВМС также увеличилась: с 37% в 2022 году до 41% в 2026 году. Доля ВВС в закупочных расходах снизилась с 28% в 2025 году до 25% в 2026 году, доля СВ – с 17% до приблизительно 15%.