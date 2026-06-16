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ЦАМТО

Глава Rheinmetall не исключил выхода Франции из совместного с ФРГ танкового проекта MGCS

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Армин Паппергер
Армин Паппергер.
Источник изображения: Malte Ossowski / IMAGO / SVEN SIMON / Global Look Press

ЦАМТО, 15 июня. Гендиректор концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер допустил возможность выхода Франции из совместной с Германией программы создания перспективной основной наземной боевой системы MGCS (Main Ground Combat System).

Соответствующее заявление было сделано 13 июня в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

По словам А.Паппергера, риск выхода Парижа из программы существует постоянно, однако окончательного решения на данный момент не принято. "Опасность есть всегда, но еще ничего не решено", – цитирует топ-менеджера издание Welt am Sonntag. Кроме того, по информации главы Rheinmetall, Франция рассматривает вариант резкого – более чем вдвое – сокращения бюджетных ассигнований на MGCS: в ходе переговоров обсуждается объем финансирования "менее половины" от ранее запланированных показателей. А.Паппергер констатировал, что снижение финансирования неизбежно повлечет задержки программы, которая и без того уже значительно отстает от первоначального графика.

А.Паппергер также указал, что за примерно десять лет действия программы четыре компании-акционера в совокупности получили лишь 25 млн. евро (около 29 млн. долл.) финансирования – что, по его оценке, является "ничтожно малым объемом" для программы подобного масштаба. В этой связи он прямо допустил, что программа MGCS может не состояться в принципе: "Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще".

Заявления А.Паппергера прозвучали непосредственно после официального объявления об окончании сотрудничества Франции и Германии в сфере боевой авиации – аннулирования совместного проекта истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). Канцлер Германии Фридрих Мерц 6 июня на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории уведомил президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении работ над пилотируемым истребителем NGF (New Generation Fighter) в рамках FCAS ввиду неустранимых разногласий между промышленными партнерами – концернами Airbus и Dassault Aviation. Объем программы FCAS оценивался примерно в 100 млрд. евро.

Согласно имеющимся данным, Париж ранее давал понять, что в случае срыва совместного истребительного проекта программа MGCS также будет пересмотрена, однако официальных заявлений на этот счет не поступало.

Справочно

Программа MGCS (Main Ground Combat System, "Основная наземная боевая система") – совместный франко-германский проект по разработке боевой наземной платформы нового поколения, призванной заменить основные боевые танки (ОБТ) Бундесвера Leopard 2 и французской армии Leclerc. Формально межгосударственное сотрудничество по данной тематике было инициировано в 2012 году, официально программа MGCS стартовала в 2017 году.

26 апреля 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны ФРГ Борис Писториус подписали в Париже соглашение о намерениях (LOI, Letter of Intent), а также рамочный документ о распределении промышленной кооперации по фазе "1A" программы с установлением паритета 50/50 между промышленными партнерами двух стран.

23 января 2025 года в Париже в присутствии обоих министров обороны было подписано акционерное соглашение о создании управляющей структуры программы – MGCS Project Company GmbH. Компания была официально зарегистрирована в Кельне 10 апреля 2025 года. Ее учредителями на паритетной основе (по 25%) выступают четыре промышленных участника: KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales.

Согласно действующему графику, достижение оперативной готовности системы MGCS ожидается не ранее середины 2040-х годов. А.Паппергер назвал этот срок нереалистичным.

Параллельно с MGCS в Германии реализуется программа создания переходного ОБТ, неофициально именуемого как Leopard 3. В декабре 2025 года Федеральное картельное ведомство Германии (Bundeskartellamt) одобрило совместную разработку этой машины компаниями KNDS Deutschland и Rheinmetall. Танк рассматривается как "промежуточное решение" для нужд Бундесвера до момента ввода в строй MGCS и должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов. В качестве основного вооружения для него рассматривается 130-мм орудие Rh-130 L/51 производства Rheinmetall. По имеющимся сведениям, именно запуск немецкой стороной программы Leopard 3 является одной из причин, повлекших дополнительные задержки MGCS.

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