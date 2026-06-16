ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" экспортный вариант спасательного судна для подводных лодок

ЦАМТО, 15 июня. Спасательное судно проекта 21301 для спасения экипажей аварийных подводных лодок было представлено на стенде ОСК в рамках МВМС "ФЛОТ-2026".

По совокупности технических средств и эксплуатационных характеристик судно проекта 21301 не имеет аналогов в мире.

Судно-спасатель проекта 21301 конструкторского бюро ОСК "Алмаз" предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, а также для обеспечения жизнедеятельности экипажа спасаемого корабля. Судно также может использоваться для выполнения работ на шельфе, проведения подводно-технических и водолазных работ с использованием подводных аппаратов, поиска и обследования аварийных объектов в заданном районе.

На борту судна размещен целый комплекс спасательных средств:

- комплекс многолучевых эхолотов и профилографов для поиска объектов на морском дне и объектов, находящихся в толще грунта;

- телеуправляемый подводный аппарат для обследования подводных объектов и проведения работ на глубинах до 1000 м;

- глубоководный водолазно-спасательный комплекс для спасения экипажа аварийной подводной лодки, а также для выполнения водолазных работ на глубинах до 350 м;

- спасательный глубоководный аппарат, с помощью которого проводится непосредственное спасение экипажей затонувших подводных лодок.

Спасательное судно проекта 21301 создано специально для иностранных заказчиков на основе российского проекта 21300 и учитывает накопленный успешный опыт его эксплуатации.

При этом конструкторский блок ОСК провел работы по повышению тактико-технических характеристик судна: увеличены корпус и дальность плавания, оптимизирована носовая оконечность, предусмотрен спасательный гипербот. Надстройка судна выросла еще на один ярус. При этом улучшилась обитаемость судна: члены экипажа размещаются в каютах в количестве не более четырех человек, существенно увеличились запасы пресной воды, предусмотрена современная система вентиляции и кондиционирования, а сами помещения на судне расположены так, чтобы максимально снизить шум.

Конечный состав водолазного оборудования и специального вооружения ведущих отечественных и мировых производителей экспортной модификации спасательного судна будет зависеть от конкретных требований заказчика, которые конструкторский блок ОСК готов интегрировать в проект.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".