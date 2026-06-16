ОСК представила экспортный малый ракетный корабль "Каракурт-Э" в рамках МВМС "ФЛОТ-2026"

ЦАМТО, 15 июня. Малый ракетный корабль нового поколения (малый корвет) проекта 22800Э "Каракурт-Э" в экспортном варианте был представлен на стенде ОСК в рамках Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2026".

Малый ракетный корабль предназначен для поражения критически важных объектов в береговой зоне и глубине территории противника, уничтожения боевых надводных кораблей, судов, катеров, плавучих стационарных сооружений противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами. Малый корвет служит для отражения ударов средств воздушного нападения противника собственными средствами, борьбы с диверсионно-террористическими силами, поиска, спасения экипажей терпящих бедствие кораблей, судов и летательных аппаратов, а также содействия морским частям пограничных войск в решении задач по охране государственных границ.

Малый корвет "Каракурт-Э" проекта 22800Э конструкторского бюро ОСК "Алмаз" разработан с учетом интересов иностранных заказчиков и вобрал в себя последние достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения.

"Каракурт-Э" оснащен пусковыми установками для крылатых ракет для нанесения ударов по наземным и морским целям на больших расстояниях. Среди преимуществ этих кораблей отмечены высокая маневренность, повышенная мореходность, а также уникальная архитектура с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Кроме того, при проектировании нового корабля увеличили степень автоматизации технических средств, это улучшило обитаемость и эргономику и снизило рабочую нагрузку на экипаж.

"Мы ориентируемся на требования заказчика. На их основе формируется конечный состав вооружения и оборудования экспортной модификации корабля", – отметили в конструкторском блоке ОСК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".