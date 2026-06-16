Истребитель – провал Европы

Pais: проект истребителя FCAS провалился из-за французов

Мечты НАТО о технологическом превосходстве разбились о внутриевропейские распри, пишет колумнист Pais. Французский ВПК отказался делиться секретами с немцами ради сохранения своей атомной монополии. Среди читателей испанского издания нашелся француз, который все объяснил своим соседям.

Хавьер Видаль-Фолк (Xavier Vidal-Folch)

Провал проекта истребителя шестого поколения FCAS отражает отсутствие единства. Виноваты в этом политические лидеры, а в особенности Макрон.

Неудача операции по созданию единого европейского истребителя — это скорее не просто неудача, а катастрофический провал.

Проект FCAS (Перспективная авиационная боевая система) был флагманом европейской обороны по объему инвестиций — 100 миллиардов евро. Такой бюджет показывает политическую значимость программы.

Сегодня ни одна военная кампания не может быть успешной без завоевания превосходства в воздухе, хотя одного этого, конечно, недостаточно.

Истребители пятого поколения (и шестого, который находится в разработке) наряду с ракетами, беспилотниками и спутниками образуют четверку высокотехнологичных инструментов, определяющих военное превосходство.

Именно этот провал показывает наибольший разрыв между Европой и США, а также степень зависимости Европы от Пентагона и его военно-промышленного комплекса, символом которой служит абсолютное доминирование истребителя со стелс-технологиями F-35, способного избегать обнаружения радиолокационными системами противника. Если европейцы не смогут объединиться, то их заявлениям о стратегической автономии или независимости, перестанут доверять.

Разногласия между Парижем и Берлином по проекту FCAS, который считается многонациональным, но доминируют в нем Франция и Германия, наглядно демонстрирует раскол европейского единства, причем по вине не младших партнеров, а ядерных держав. Тех самых, которые сами стали инициаторами интеграции, начиная с Декларации Шумана 1950 года. И которые уже переживали свою первую крупную неудачу в августе 1954 года, когда шовинистское Национальное собрание Франции отвергло Европейское оборонительное сообщество. Это поставило крест на проекте единой европейской армии и передало военное господство в Европе НАТО, то есть Соединенным Штатам.

Та же самая позиция теперь погубила и европейский истребитель. Это не сама Европа исчезает, вся проблема в Париже. Он отказывается делить с Германией (и другими странами) руководство проектом на равных условиях, объясняя это тем, что ему нужен самолет, способный нести ядерное оружие, и его не устраивает вторжение других в сферу его атомной монополии.

Отговорка о технико-промышленном разногласии между компаниями — частной французской Dassault (тщательно оберегающей свои производственные секреты и интеллектуальную собственность) и немецким подразделением Airbus (которое добивалось равноправного положения) — совершенно абсурдна. Виновны политические лидеры — канцлер Фридрих Мерц и президент Эммануэль Макрон, но особенно последний. Смешно, что он пытается переложить всю ответственность на автономию предприятий. Именно он вместе с канцлером Ангелой Меркель запустил этот общий проект в 2017 году.

Этот провал подрывает также саму модель консорциума Airbus, которую хотели применять и для других крупных проектов. Выход из этого положения будет. Стать более разрозненными и слабыми. В худшем случае получится три направления: немцы (их восемь предприятий в этой отрасли) со шведами (Saab) и, вероятно, испанцами (Indra); итальянцы с британцами и японцами (BAE, Leonardo, Jaiec); и французы с французами. Разумеется, у США тоже есть три производителя истребителей: Lockheed, Boeing и Northrop. Но они у них единое управление, они впереди, и их масштаб дает им такую возможность.

Комментарии читателей El País:

Jean-Marc Cornut

Я не очень хорошо говорю по-испански. Во Франции есть нужные технологии. Но мы не хотим отдавать их друзьям, которые не соблюдают экономические правила, как, например, Германия. Мы не можем помогать странам, которые делают все возможное, чтобы уничтожить нашу мощь.

Для начала нам бы следовало прекратить экономическую войну в Европе между собой, и только потом уже начинать строить европейскую оборону.

J. Ibanez

Я всегда говорил... Франция — замечательная страна, у нее есть всё. Единственная проблема — это французы...

Lucien Valtier

Ценю вашу смелость, Видаль-Фолк, писать в El País о том, что флагманский оборонный проект Европы — катастрофическое фиаско, в то время, когда после любого указания на европейскую разобщенность тебя автоматически обвиняют в пропутинской и антиевропейской позиции, а иногда даже говорят, что ты проплаченный агент ФСБ. С нетерпением ждем подобных комментариев в ближайшие дни.