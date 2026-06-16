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Россия не стремится к войне с Европой: слова американского генерала остановили панику (Scenari Economici, Италия)

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Генерал Гринкевич: Россия не хочет конфликта с НАТО

У России нет желания начинать конфликт с НАТО, передает SE слова генерала Алексуса Гринкевича. Один из высших руководителей альянса и командующий войсками США в Европе открыл союзинкам шокирующую правку во время аэрокосмической выставки в Берлине. Теперь ЕС придется притормозить с перевооружением.

Фабио Лугано (Fabio Lugano)

Саммит США и НАТО немного рассеял тревожные настроения: Россия не стремится к войне с Европой. Пока американцы перебрасывают войска и вооружение в Тихоокеанский регион, ЕС в панике тратит миллиарды евро. Анализ рисков поспешного перевооружения.

Один из высших руководителей НАТО и командующий войсками США в Европе генерал Алексус Гринкевич высказался весьма четко во время недавней Международной авиа- и аэрокосмической выставки в Берлине Berlin Air Show. Его взвешенные слова стали неожиданными на фоне тревожной атмосферы, царящей сегодня в Европе: "Россия не стремится к конфликту".

Это утверждает не случайный комментатор, а человек, который ежедневно анализирует данные военной разведки. Как объяснил генерал, Москва прекрасно понимает, что такое оборонительный альянс и каковы стратегические преимущества НАТО, и отдает себе отчет в том, что прямой удар по странам — членам альянса приведет к неминуемому военному конфликту. Россия не может пойти на такой риск.

Однако есть один важный фактор, который меняет мировой баланс сил. Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Европе. В соответствии со стратегией, начатой при президенте Дональде Трампе, Вашингтон переносит фокус внимания на Азию и Тихоокеанский регион.

Какие американские войска могут покинуть европейский театр военных действий?

  • Морская ударная группа с авианосцами;
  • Подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты;
  • Самолеты морского патрулирования "Посейдон";
  • Самолеты для дозаправки в воздухе;
  • Многочисленные истребители F-16 и F-15E.

Это сокращение включает в себя также запланированный вывод около 5 тысяч солдат из Германии. Гринкевич подтвердил, что эти морские и воздушные ресурсы необходимы США на случай напряженной обстановки в Тихоокеанском регионе. НАТО в Европе придется реорганизовать и сделать ставку на вооружение, которое можно быстро приобрести и развернуть на поле боя, например, системы дальнобойной артиллерии.

Европейская дилемма: вооружаться быстро или качественно?

В этой ситуации необходимо сохранять здравомыслие. Если главнокомандующий НАТО исключает вероятность того, что Россия намерена в ближайшем будущем вторгнуться в Европу, то какой смысл в нынешней лихорадочной гонке по перевооружению Европейского союза и, в частности, Германии?

Никто не отрицает, что нужно всегда быть готовыми. Современная и эффективная система обороны — это основа безопасности любой страны. Однако подготовка должна быть продуманной и рациональной. Если вкладывать огромные суммы государственных денег в первые попавшиеся военные проекты только из-за сиюминутных тревожных настроений, это может обернуться колоссальной тратой ресурсов.

Сравнение двух стратегических подходов:

Аспект

Стратегия США

Реакция ЕС

Оценка риска

Низкий риск прямого нападения России на Альянс

Высокая напряженность и постоянные опасения в связи с возможным вторжением России

Перемещение сил и средств

Стратегический отвод тяжелых вооружений в азиатский театр военных действий

Внутренняя гонка вооружений и резкое увеличение расходов

Эффективность инвестиций

Гибкие, нацеленные на создание быстрых и устойчивых в долгосрочной перспективе систем

Риск поспешных, спонтанных и плохо спланированных расходов

Слова генерала также подчеркивают, что украинские войска прочно удерживают свои позиции. Наступление российских войск происходит медленно, носит ограниченный характер и сопряжено с большими потерями для Москвы (данные Министерства обороны России это не подтверждают — прим. ИноСМИ). Линия фронта остается стабильной. Наступательный потенциал России ослаблен в результате текущего конфликта (подобные заявления делаются уже несколько лет и не получают подтверждения — прим. ИноСМИ).

Сокращение численности американских войск, очевидно, вызвало серьезную озабоченность в Прибалтике, которые опасаются, что уход США может изменить планы России. Но Гринкевич высказался четко: его задача — убедить Москву в том, что добиться успеха в Прибалтике не удастся. На вопрос о готовности его войск сражаться хоть "сегодня вечером" он ответил: "Безусловно".

Вместо того чтобы включаться в истерическую гонку военных закупок, Европе следует остановиться и подумать. Безопасность строится на разумных инвестициях, с учетом реальных будущих технологических потребностей. Покупать устаревшее оборудование только для того, чтобы опустошить склады, под предлогом надвигающейся угрозы, которую опровергают американские спецслужбы, — это ошибка. Безопасность — серьезный вопрос, но не менее важно эффективное расходование денег граждан Европы.

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