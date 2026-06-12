Ещё один российский аналог Starlink? Роскосмос и РКС запустят 100 спутников для новой системы персональной спутниковой связи

Космические аппараты разместятся на разных орбитах и будут использовать разные частоты

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) и Роскосмос подписали соглашение о создании новой системы персональной спутниковой связи и передачи данных. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Спутниковая связь и наблюдение за Землей».

Согласно плану, орбитальная группировка будет состоять из 102 малых спутников, работающих на нескольких орбитах высотой от 500 до 1500 километров и использующих различные диапазоны частот. По словам генерального директора РКС Дмитрия Автайкина, презентация эскизного проекта намечена на конец 2027 года. Полное развертывание системы должно завершиться к 2036 году, однако первые этапы реализации начнутся уже в 2026 году.

На начальной стадии специалисты сформируют архитектуру группировки, проанализируют потребности потенциальных пользователей и разработают основные технические решения для космических аппаратов и наземной инфраструктуры.

В дальнейшем проект планируется развивать по модели государственно-частного партнерства. В РКС сообщили, что интерес к финансированию и участию в программе уже проявили частные инвесторы.