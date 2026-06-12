Гендиректор компании "Авирон" Лапин: Россия формирует мировые тренды в сфере БПЛА

Мировой тренд на развитие беспилотных технологий с каждым годом набирает все большую популярность в разных странах. Государства стремятся к развитию собственных систем, и конкуренция в этой отрасли увеличивается. О том, как развивается индустрия БПЛА в мире и какое место занимает в этом вопросе Россия, на полях Петербургского международного экономического форума рассказал ТАСС генеральный директор компании "Авирон" Игорь Лапин

— Игорь Николаевич, как развиваются беспилотные технологии в России, какие можно выделить основные тренды?

— Рост роли FPV-дронов на поле боя заставляет нас все быстрее наращивать производственные мощности и внедрять новые решения. Сейчас в мире развиваются технологии, которые позволяют обеспечить позиционирование без GPS, инерциальные системы, различные системы связи. И мы постоянно работаем и стремимся отвечать достойно на те вызовы, которые встают перед страной и перед нами как разработчиками.

Главные задачи, которые стоят для отрасли в целом, и в том числе перед нами как разработчиками — это увеличение скорости масштабирования производства, развитие собственной компонентной базы, привлечение квалифицированных кадров и постоянное финансирование НИОКР.

— Насколько сейчас российская отрасль БПЛА способна закрывать потребности армии?

— Количество дронов, которые могут выпускать российские производители беспилотников, из месяца к месяцу растет кратно. Отрасль проделала огромный путь за последние несколько лет. Как я сказал ранее, один из главных вызовов — это наращивание производственных мощностей. И они растут: появляются новые предприятия, новые продукты.

Однако и противник не стоит на месте, спрос на дроны постоянно увеличивается, и отрасли предстоит еще немало вызовов и не самый простой путь по наращиванию объемов производства и совершенствованию имеющихся технологий.

— Как изменились производственные показатели компании "Авирон" за последний год? Какие направления есть у компании и какие планируете развивать?

— Наш рост исчисляется тысячами процентов, мы существенно увеличили объем выпускаемой продукции за последний год. Так, если еще зимой мы по отдельным позициям производили 50 тыс. изделий в месяц, то уже сегодня мы выходим на показатели 100–150 тыс. в месяц тех же изделий.

Наше ключевое направление — производство приемников, JR-модулей, регуляторов оборотов и других критически важных компонентов для беспилотных систем.

Кроме того, мы разрабатываем собственный тяжелый FPV-дрон "Сокол". После проведенных недавно испытаний мы можем уверенно заявлять, что он способен пролететь расстояние 25–30 км с боевой частью 12 кг. Это достаточно хороший показатель, который вызывает интерес среди конечных пользователей. Кроме того, дрон также может использоваться для решения логистических задач — доставки продовольствия или боекомплектов.

Кроме того, сейчас на стадии разработки находится тяжелый БПЛА "Кощей". Первую его итерацию мы представили на форуме "Армия-2024", однако для нас самих она была недостаточно хороша, поэтому мы ее придержали, чтобы доработать модель. Сейчас его расчетная полезная нагрузка составляет 120 кг, с которыми он может находиться в воздухе 40 минут. При этом он достаточно вариативен в использовании: можно уменьшить полезную нагрузку для большей продолжительности и скорости полета или использовать максимум веса.

"Кощей" планируем представить уже на "Иннопроме" в Екатеринбурге.

Однако мы стараемся охватить все возможные среды, не только воздух, но мы также производим наземные робототехнические комплексы. В первую очередь "Авирон" — разработчики, и перед нами стоят те же задачи, которые на передовой, и мы стремимся своевременно на них отвечать. Мы считаем своим долгом сделать все возможное для общей победы.

— Какая, на ваш взгляд, самая впечатляющая разработка "Авирона"?

— Самая популярная и имеющая наиболее массовое применение — система управления БПЛА "Пеппа". Без ложной скромности скажу — сейчас на ней летает каждый четвертый FPV-дрон на фронте, и добрая часть производителей использует именно нашу систему управления. Эти модули мы производим сотнями тысяч в месяц и постоянно расширяем производство. Так, недавно мы купили производственное помещение площадью тысячи квадратных метров. И для нас как для молодой компании это достойный результат работы.

Рост спроса на наши изделия, естественно, положительно влияет на финансовые показатели. При этом большую часть прибыли мы направляем на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: закупку оборудования, увеличение производственных мощностей и дальнейшее расширение производства. И всю заработанную прибыль мы инвестируем обратно в развитие компании.

— Как государство поддерживает отрасль развития беспилотных технологий?

— Государство направляет немало сил для развития и поддержки отрасли, потому что все мы работаем над одной задачей — достижением технологического суверенитета. А чтобы прийти к этой цели, нужно взаимодействовать с ведомствами — Министерством промышленности и торговли и Министерством обороны. Ведь благодаря развитию этих отношений и происходит рост объемов государственных закупок.

Нет ничего лучше для развития производства, чем госзаказ, ведь он позволяет реинвестировать и вкладывать прибыль от него в дальнейшее развитие собственного производства.

— Поговорим о мировых трендах в сфере беспилотников. Какое место сейчас занимает Россия в мире в этой сфере?

— По ряду направлений российские решения находятся на очень высоком уровне, особенно в части опыта применения и скорости адаптации технологий под реальные задачи, чем не может похвастаться Израиль и многие другие страны.

При этом мировая конкуренция остается очень высокой, и стоит признать, что все работают над тем, чтобы развивать собственные решения, вкладывают большие средства. И в связи с этим нельзя не признать, что Россия находится на очень достойном уровне и не является отстающей в техническом плане страной. Сложно выстроить четкую градацию, но Россия занимает уверенное место в топ-3 мировых лидеров в сфере беспилотных технологий.

Если говорить о количестве производства беспилотников гражданского назначения, то лидером остается Китай. В сфере военных технологий и практического опыта применения сегодня сразу несколько стран находятся в числе лидеров. А Россия уверенно входит в число государств, которые формируют современные мировые тренды развития беспилотной авиации.

— Какое главное преимущество России относительно других стран в беспилотной отрасли?

— Скорость развития технологий и способность производителей очень быстро реагировать на новые вызовы. Российская отрасль за короткий срок прошла путь, который в других странах занимает годы, и сегодня обладает уникальным опытом разработки и внедрения новых решений.

Софья Савитская