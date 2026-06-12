ОСК совместно с "Рособоронэкспортом" ведет активную работу по продвижению на мировой рынок конкурентоспособных проектов

ЦАМТО, 11 июня. В прошлом году АО "Объединенная судостроительная корпорация" сдала заказчикам рекордное количество кораблей и судов.

О ближайших планах и о том, какие работы выполнялись при модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) "ФЛОТ-2026" рассказал ТАСС генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

– На какой стадии испытаний находится сейчас тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"?

– Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" прошел комплексную модернизацию путем замены устаревших комплексов на современные образцы оружия и вооружения. Сегодня он по целому ряду тактико-технических и эксплуатационных характеристик превосходит современные зарубежные корабли.

Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого "золотого флота" США. Тактико-технические характеристики американских кораблей класса TRUMP напоминают те, что реализованы в ТАРКР "Адмирал Нахимов".

В настоящее время крейсер находится на этапе испытаний, порядок и сроки проведения которых определены генеральным графиком, утвержденным Военно-морским флотом. Работы выполняются с соблюдением сроков и находятся на завершающей стадии. После завершения всех видов испытаний ВМФ получит современный корабль, способный выполнять задачи в любой точке Мирового океана.

– Недавно вы заявили, что ОСК готова продолжить работу по строительству новых кораблей для ВМФ России в еще более напряженном графике. Удалось ли увеличить мощности за 2025 год и чего нам ожидать в ближайшие два года?

– Корпорация постоянно ведет системную работу по повышению эффективности производства и модернизации мощностей с целью сокращения сроков и повышения качества строительства кораблей. В 2025 году по гособоронзаказу передано семь новых кораблей, на двух из них завершен комплексный ремонт. Это, в том числе, атомные и дизельные подводные лодки с самым современным оружием.

На ближайшую перспективу портфель заказов корпорации составляет несколько десятков государственных контрактов на проектирование, строительство, сервисное обслуживание и ремонт боевых кораблей и вспомогательных судов. Для их выполнения на ряде предприятий корпорации выполняется модернизация производства, внедряются современные цифровые технологии строительства, в том числе технологии искусственного интеллекта.

Сдаточная программа в текущем году более напряженная, чем в прошлом, тем не менее, производственные возможности верфей корпорации в полной мере обеспечивают ее выполнение. Корпорация готова реализовать все планы Военно-морского флота в рамках государственного оборонного заказа на 2026-2027 годы.

– Будет ли расширено сотрудничество с иностранными заказчиками по строительству надводных и подводных кораблей? Какие корабли вызывают наибольший интерес у потенциальных партнеров?

– Современный рынок военно-морской техники в последнее десятилетие характеризуется существенным ростом конкурентной среды и расширением количества потенциальных экспортеров. Традиционные экспортеры боевых надводных и подводных кораблей в последние годы вынуждены конкурировать со странами, успешно освоившими на национальных верфях строительство кораблей следующих классов – неатомные подводные лодки, надводные корабли до фрегата включительно (Япония, Южная Корея, Турция).

В этих условиях ОСК совместно с "Рособоронэкспортом" проводит активную работу по продвижению на внешний рынок конкурентоспособных российских проектов. В настоящее время портфель предложений ОСК включает более 60 проектов кораблей и катеров всех классов, предлагая не только поставку со строительством на верфях России, но и взаимовыгодное индустриальное партнерство.

Наибольший интерес в современных условиях у потенциальных партнеров вызывают проекты кораблей, освоенных в серийном строительстве и эксплуатируемых ВМФ России. К таким проектам следует отнести подводную лодку проекта 636 с ракетным комплексом Club-S, субмарину "Амур-1650", многоцелевые фрегаты проекта 22356, корветы проекта 20382 и малые ракетные корабли проекта 22800Э, а также патрульные корабли проекта 22160 и противоминные корабли базовой зоны проекта 12701.

– Насколько ОСК может адаптировать предлагаемые иностранным партнерам проекты под требования заказчика?

– Особенностью формирования конкурентоспособных комплектаций предлагаемых проектов для экспортных поставок следует рассматривать возможность экспортера максимально удовлетворить пожелания заказчика по критерию "эффективность – стоимость". Проект может иметь несколько вариантов от относительно дешевого до максимально оснащенного.

Предусматривая такой вариант, уже на этапе проектирования конструкторскими бюро корпорации на базе единой платформы предлагаются несколько вариантов замены комплексов оружия и вооружения.

Примерами таких проектов в портфеле предложений ОСК являются фрегат 22356, корвет 20382 и малый корвет 22800Э, имеющие проработки по размещению широкой номенклатуры ракетного, артиллерийского, зенитно-ракетного, противолодочного и другого оружия и вооружения, а также типов главных энергетических установок.

– Как известно, для ВМС Индии ведется строительство серии кораблей проекта 11356. Готовы ли верфи ОСК к продолжению сотрудничества по подобным заказам для других иностранных партнеров?

– Действительно, в настоящее время продолжается программа по строительству кораблей проекта 11356 для ВМС Индии. Наши индийские партнеры неоднократно выражали глубокое удовлетворение высоким качеством построенных кораблей.

Уникальные компетенции верфей и конструкторских бюро ОСК, высокие стандарты производства и имеющиеся мощности позволяют с оптимизмом смотреть на развитие не только данной программы, но и на развитие военно-технического сотрудничества с другими иностранными партнерами в целом.

Интервью А.Пучкова агентству ТАСС размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".